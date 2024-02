Szef Agencji Uzbrojenia przekazał, że wkrótce do Polski trafią samoloty wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW. - To pierwszy raz w historii, gdy będziemy narodowo wykorzystywali tego typu system - powiedział generał Artur Kuptel. Wojskowy wytłumaczył, dlaczego pozyskanie tych maszyn to bardzo ważny moment dla polskich sił zbrojnych.

