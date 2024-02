Wypadek na A1. Co z ekstradycją Sebastiana M.? Prokuratura ma plan B

Informację o uchyleniu aresztu ekstradycyjnego wobec Sebastiana M. podała w piątek rano telewizja TVN24. Mężczyzna ma zakaz opuszczania Zjednoczonych Emiratów Arabskich, musiał też zapłacić kaucję. Wciąż nie wiadomo, kiedy zakończy się procedura ekstradycyjna. Wszystko zależy od organów sądowniczych ZEA.

- Informację o uchyleniu aresztu ekstradycyjnego uzyskaliśmy od ambasadora RP w Abu Zabi. Po jej uzyskaniu polska prokuratura natychmiast zwróciła się do władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich o przeprowadzenie wideokonferencji z sędzią prowadzącym to postępowanie, by był to kanał uzyskania możliwie jak najszerszego zakresu informacji o tej procedurze - przekazała portalowi Gazeta.pl prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego Adama Bodnara. Jak dodała, nie jest znany termin, kiedy mogłoby dojść do wideokonferencji.

Wypadek na A1. Postępowanie ekstradycyjne wobec Sebastiana M.

Prokurator Anna Adamiak zaznaczyła, że "należało spodziewać się decyzji o uchyleniu tymczasowego aresztu". - Procedura ekstradycyjna odbywa się na podstawie przepisów wewnętrznych danego kraju. Przepisy Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówią, że w areszcie ekstradycyjnym dana osoba może przebywać 60 dni - wyjaśniła.

Rzeczniczka prokuratora generalnego przyznała, że współpraca z ZEA "nie przebiega dobrze", choć podkreśliła jednocześnie, że "nie dotarły do niej żadne informacje, by wpływ na to postępowanie miały kwestie pozaprawne". - W każdej umowie ekstradycyjnej zapisany jest tylko termin na złożenie wniosku, ale nie termin, który określa, ile ma trwać postępowanie. To już regulują przepisy wewnętrzne danego kraju - słyszymy.

Prok. Anna Adamiak nie wykluczyła, że w sprawę może zostać ostatecznie zaangażowany szef MSZ Radosław Sikorski. Stałoby się tak, gdyby wysiłki podejmowane przez ambasadora nie przyniosły rezultatu, a polskie władze uznałyby, że "prawa do pozyskiwania informacji nie są respektowane". - Zdarzało się już w mojej wcześniejszej pracy, że angażowaliśmy autorytet ministra spraw zagranicznych - przyznała rzeczniczka prokuratora generalnego.

Sebastian M. został zatrzymany na początku października w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez lokalną policję. 32-latek w połowie września brał udział w wypadku na autostradzie A1 w Sierosławiu. Mężczyzna miał uderzyć w auto, którym podróżowała trzyosobowa rodzina (rodzice z pięcioletnim synem). Samochód stanął w płomieniach, pasażerowie zginęli. Według ustaleń biegłego Sebastian M. jechał z prędkością co najmniej 253 kilometrów na godzinę.