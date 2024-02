W czwartek 1 lutego ratownicy medyczni, którzy zostali wezwani do jednego z domów w Sokółce (woj. podlaskie), stwierdzili zgon obecnej na miejscu dwumiesięcznej dziewczynki. Policja zatrzymała w związku z tą sprawą rodziców dziecka. Śledczy wykonali sekcję zwłok, aby ustalić, co doprowadziło do śmierci niemowlęcia. Prokuratorzy poinformowali już o jej wynikach.

Śmierć dwumiesięcznej dziewczynki w Sokółce. Prokuratura: Choroba przyczyną zgonu dziecka

Szef Prokuratury Rejonowej w Sokółce Artur Kuberski przekazał, że rodzice dziecka nie usłyszą zarzutów w sprawie śmierci ich córki. - Zarzutów nie stawiamy, nie ma ku temu podstaw po ocenie zebranych w sprawie dowodów. Ze wstępnych ustaleń z sekcji zwłok wynika, że była to chorobowa przyczyna śmierci. Najprawdopodobniej zapalenie płuc - powiedział Artur Kuberski, cytowany przez portal Rynekzdrowia.pl za PAP.

2 lutego prokuratura wszczęła śledztwo, które miało wyjaśnić, czy rodzice dziewczynki przyczynili się do stworzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Ponieważ sekcja zwłok nie potwierdziła tych podejrzeń, para zostanie zwolniona z policyjnego aresztu.

Sokółka. Ratownicy wezwali policję "ze względu na zastane na miejscu okoliczności"

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku podinspektor Tomasz Krupa przekazał, że ratownicy medyczni, których wezwano do domu w Sokółce, zgłosili sprawę policję. Funkcjonariusz dodał, że ratownicy powiadomili policjantów "ze względu na zastane na miejscu okoliczności".