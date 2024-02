Modele prognostyczne Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF) wskazują, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Jak wynika z danych przedstawione przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), wyższa niż na ogół temperatura powietrza może ustąpić już na początku trzeciego tygodnia lutego. Ochłodzenie nie będzie jednak pierwszym znakiem powrotu zimowej aury. Poprzedzić mogą je bowiem kolejne opady śniegu.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza śnieżna we Włocławku (15.01)

Prognoza pogody na luty. W środku miesiąca nadejdzie znaczne ochłodzenie. Termometry znów wskażą wartości ujemne

Dane Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW pokazują, że już w tygodniu rozpoczynającym się w poniedziałek 12 stycznia w Polsce czeka nas powrót ujemnych anomalii średniej temperatury powietrza. Oznacza to, że w większości części kraju termometry wskażą niższe wartości względem przeciętnej zarejestrowanej na przestrzeni trzech ubiegłych dekad. Tendencja ta utrzymywać ma się nawet do początku marca, a temperatura ma osiągnąć najniższe wartości w przedostatnim tygodniu tego miesiąca, trwającym od 19 do 25 lutego.

Oznacza to, że średnia temperatura powietrza we wszystkich regionach Polski najprawdopodobniej będzie w tym okresie oscylować w okolicach zera. W najchłodniejszym tygodniu lutego przeciętna wartość wskazywana przez termometry miejscami nie przekroczy -3 stopni Celsjusza. W ciągu doby natomiast spadać będzie ona w niektórych rejonach nawet do -6 stopni. Średnia temperatura maksymalna w Polsce wynieść ma w tym tygodniu co najwyżej 2 stopnie.

Zimowa aura powróci do Polski. Opady śniegu mogą wystąpić już w najbliższym tygodniu

Model prognostyczny GFS przedstawiony przez portal wxcharts.com wskazuje, że w lutym miejscami wystąpić mogą również kolejne opady śniegu. Pomimo wyższej średniej temperatury powietrza, w niektórych częściach Polski śnieg pojawić może się już w kolejnym tygodniu. Pierwsze opady mogą przejść przez kraj już w poniedziałek (5 lutego). W środku zbliżającego się tygodnia, w środę i czwartek (7-8 lutego) mogą natomiast ponownie wystąpić na północnych obszarach kraju.

Prognozy oparte na modelu ECMWF wskazują, że kolejne opady spowodują nieznaczny przyrost pokrywy śnieżnej na terenie całej Polski. Na przestrzeni większości przyszłego tygodnia śnieg utrzymywać może się na obszarach Suwalszczyzny oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Najwięcej śniegu zgromadzić może się w północnych i zachodnich rejonach kraju po czwartkowych opadach, w piątek (9 lutego). W większości części Polski grubość pokrywy śnieżnej nie przekroczy jednak 5 centymetrów.



Średnioterminowe i długoterminowe prognozy pogody są obarczone ryzykiem błędu. O kolejnych doniesieniach ze strony synoptyków informować będziemy na bieżąco na portalu Gazeta.pl.