Rzeczniczka prasowa Prokuratury Generalnej przekazała 2 lutego, że kierowca bmw podejrzany o spowodowanie wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, opuścił areszt w Dubaju. - Nie jest człowiekiem wolnym, ale jest człowiekiem na wolności, z ograniczeniami co do poruszania poza terenem Zjednoczonych Emiratów Arabskich - powiedziała prok. Anna Adamiak. Obrońca Sebastiana M. odniósł się do tych informacji. Adwokat twierdzi, że sprawa mogła potoczyć się zupełnie inaczej.

Obrońca kierowcy BMW: Sebastian M. stawiłby się w prokuraturze, gdyby otrzymał list żelazny

Obrońca kierowcy BMW Bartosz Tiutiunik powiedział w rozmowie z "Faktem", że jego klient mógł trafić do Polski. Adwokat stwierdził, że Sebastian M. stawiłby się w prokuraturze, gdyby dostał gwarancję, że pozostanie na wolności. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił jednak wniosek o wydanie listu żelaznego podejrzanemu.

- Nie będąc uczestnikiem postępowania ekstradycyjnego w ZEA, nie będę komentował decyzji tamtejszych organów. Mogę tylko stwierdzić, że strona polska mogła, stosując normalną instytucję, jaką jest list żelazny, spowodować stawiennictwo Sebastiana M. Jak wiemy, tak się nie stało. Mamy teraz sytuację, jaką mamy. Czyli czekamy na to, co zrobi strona arabska. Tego, co zrobi lub może zrobić w tej Sebastian M., nie będę komentował - powiedział Bartosz Tiutiunik.

Tragiczny wypadek na A1. Sebastian M. stracił tylko paszport niemiecki

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, rzeczniczka Prokuratury Generalnej przekazała, że Sebastianowi M. odebrano niemiecki paszport. Kierowca BMW, który ma podwójne obywatelstwo, zachował jednak polski dokument. Prokuratorka przyznała również, że współpraca między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi jest utrudniona, ponieważ "organy nie odpowiadają sprawnie".

Do wypadku na A1 doszło 16 września 2023 roku. Zginęło w nim małżeństwo oraz ich pięcioletni syn. Podejrzany o spowodowanie wypadku Sebastian M. uciekł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mężczyzna poszukiwany listem gończym został zatrzymany 4 października. Ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał wniosek o ekstradycję 32-latka do Polski.