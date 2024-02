Co grozi Obajtkowi za fuzję Orlenu z Lotosem? "Mówimy o szkodzie o monstrualnych rozmiarach"

W czwartek rada nadzorcza odwołała Daniela Obajtka z funkcji prezesa Orlenu. Profesor nauk prawnych Michał Romanowski w rozmowie z money.pl podkreślił, że teraz może on zostać do odpowiedzialności z tytułu działania na szkodę koncernu. Chodzi o sprawę fuzji z Lotosem, którą zajmuje się prokuratura.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk odpowiedział Dudzie: Byłbym usatysfakcjonowany, gdyby Rada Gabinetowa była live we wszystkich telewizjach

- Celem fuzji jest połączenie majątku dwóch podmiotów w celu osiągnięcia lepszej pozycji na rynku. W tym wypadku zostało to jednak wykorzystane w celu podziału majątku Lotosu pomiędzy Orlen, Saudi Aramco, Unimot i węgierski Mol - zaznaczył ekspert. - Przesłanką do postawienia zarzutów w tym wypadku nie musi być fakt wyrządzenia szkody, ale np. udowodnienie sprowadzenia niebezpieczeństwa wobec spółki - dodał.

"W przypadku fuzji Orlenu z Lotosem mówimy o szkodzie o monstrualnych rozmiarach"

Zdaniem Michała Romanowskiego w sprawie zostaną przesłuchani - poza Danielem Obajtkiem - wszystkich członkowie zarządu i rady nadzorczej Orlenu, były premier Mateusz Morawiecki, były minister aktywów państwowych Jacek Sasin, ale też pozostali członkowie ówczesnego rządu. - Nie ma wątpliwości, że w tej sprawie szykuje się w Polsce pierwsze w takiej skali postępowanie karne od 1989 roku. Będzie to miało określone konsekwencje w Polsce, ale i w Europie - zauważył.

Co jeśli sprawa trafi do sądu? - W grę wchodzi pozbawienie wolności do lat 10. Z kolei szkoda wielkich rozmiarów w rozumieniu Kodeksu karnego to co najmniej milion złotych. W przypadku fuzji Orlenu z Lotosem, a także zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, do jakiej mogło dojść, mówimy o szkodzie o monstrualnych rozmiarach. Przy tym bledną nawet miliony złotych, które zostały wydane na organizację kopertowych wyborów prezydenckich - wyjaśnił w rozmowie z portalem ekspert.

Śledczy przyglądają się działaniom Orlenu. Chodzi o fuzję z Lotosem

Prokuratura Okręgowa w Płocku prowadzi dwa śledztwa dotyczące przejęcia przez Orlen gdańskiego Lotosu. W 2022 roku Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście zarejestrował połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos. W tym samym roku zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej Orlen przedstawił środki zaradcze dotyczące konkurencji, planowane w związku z przejęciem Grupy Lotos. Na mocy tego stacje Lotosu przejął węgierski MOL, a Orlen kupił 144 stacje tej spółki na Węgrzech oraz 41 na Słowacji. Orlen wynegocjował też, że Saudi Aramco kupi 30 proc. akcji gdańskiej rafinerii Grupy Lotos i uzgodnił długoterminowy kontrakt na dostawy ropy.

Tymczasem Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że Saudi Aramco zapłaciło o 7 miliardów 200 milionów złotych mniej za część Lotosu niż była ona warta - wynika z ustaleń dziennikarzy magazynu "Czarno na białym" w TVN24. Dziennikarze dotarli do nadal nieopublikowanego raportu NIK z lipca 2023 roku. Izba wskazuje w nim również, że były minister aktywów państwowych Jacek Sasin wnioskował o wyrażenie zgody przez Radę Ministrów na fuzję Orlenu z Lotosem, chociaż nie widział umów, jakie wynegocjował Orlen. Według NIK miał nie wiedzieć również, że Saudi Aramco będzie miało prawo weta, pomimo nabycia jedynie 30 proc. gdańskiej rafinerii.

***