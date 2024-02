Eksperci KEP grzmią o "akceptacji zniszczenia życia". Powodem tabletka "dzień po"

Nowy rząd przygotował ustawę dotyczącą tak zwanej tabletki dzień po. Zakłada ona, że preparat będzie dostępny bez recepty dla kobiet powyżej 15 roku życia i na receptę dla młodszych. Konferencja Episkopatu Polski poinformowała o zastrzeżeniach płynących ze strony ich ekspertów.

REKLAMA

Zobacz wideo Filip Szulik-Szarecki radzi, jak walczyć z dezinformacją

Eksperci KEP twierdzą, że tabletka "dzień po" ma działanie wczesnoporonne i powołują się na rzekome redefiniowanie poczęcia w XX wieku

Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych opublikował stanowisko twierdzące, że stosowanie tabletek "po" jest "niemoralne, gdyż zawiera w sobie akceptację zniszczenia życia konkretnej osoby". Zdaniem wspomnianego zespołu dostępne na rynku preparaty mają działanie "wczesnoporonne" i "wczesnoaborcyjne", co jest zdaniem sprzecznym z opinią lekarzy i farmaceutów. - Jeśli zdarzyłoby się, że przyjmie go kobieta będąca już w ciąży, nie wywoła to poronienia i w żaden sposób nie zagrozi ciąży. Dlatego cała dyskusja na ten temat jest bezsensowna - tłumaczył w rozmowie z Onetem ginekolog-onkolog, położnik i perinatolog dr Maciej W. Socha.

Rozważania autorów stanowiska na temat antykoncepcji sięgają lat 70. XX wieku, kiedy ich zdaniem wiele organizacji zaczęło "redefiniować" pojęcie poczęcia i zaczęto nim nazywać "zakończenie procesu implantacji zarodka w macicy, który ma miejsce najczęściej około 12-14 dnia po zapłodnieniu", co "nie kwalifikowałoby wszelkich działań mogących zniszczyć zygotę, blastocystę lub embrion ludzki przed implantacją jako aborcyjne".

Eksperci KEP, bazując na tej teorii, stwierdzili, że tzw. tabletki dzień po "chociaż wykazują pewne działanie antykoncepcyjne, opóźniając owulację, to jednak ich zasadnicze działanie polega na uniemożliwieniu skutecznej implantacji w macicy zarodka gdyby jednak doszło do owulacji i zapłodnienia. Z etycznego punktu widzenia jest to działanie abortywne, ponieważ prowadzi do celowego uśmiercenia istniejącego już organizmu ludzkiego" - czytamy w oświadczeniu.

KEP krytykuje tabletkę "dzień po" i aborcję. "Akceptowalność procedur medycznych"

Zespół Ekspertów KEP przekazał, że "stosowanie tabletek 'po' przyczynia się do traktowania ciąży jako problemu, z którym trzeba walczyć wszelkimi środkami, włącznie z aborcją. W konsekwencji zmniejsza się szacunek dla życia człowieka i zwiększa się akceptowalność procedur medycznych związanych z jego niszczeniem". Według doniesień "Gazety Wyborczej" są przypadki, że tabletka "dzień po" była stosowana w leczeniu mięśniaków macicy. - Kobiety poddawane terapii przy użyciu wyższych dawek octanu uliprystalu donaszały ciąże i rodziły zdrowe dzieci - powiedział już w 2015 roku "Gazecie Wyborczej" dr Grzegorz Południewski.

Antykoncepcja awaryjna zwana tabletką "dzień po" jest stosowana po niezabezpieczonym lub nieskutecznie zabezpieczonym stosunku. Tabletkę z levonogestrelem (Escapelle) należy zażyć w ciągu 72 godzin od współżycia, a tabletkę z octanem uliprystalu (ellaOne) do 120 godzin. Jeżeli lekarz odmawia wystawienia recepty, lub apteka nie chce sprzedać preparatu, można złożyć skargę, której wzory są dostępne na stronie Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federa.