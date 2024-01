Prezydent wyśle budżet do TK? Decyzja ma zapaść jutro

Ustawa budżetowa przeszła już przez Sejm i Senat. Teraz czeka na podpis prezydenta. Jak pisał Jacek Gądek z Gazeta.pl, istnieje spore prawdopodobieństwo, że prezydent skieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, aby postawić koalicję rządzącą w trudnej sytuacji. Jednak z ogłoszeniem decyzji w tej sprawie Andrzej Duda czeka do jutra (1 lutego). Przypomnijmy, że to właśnie w czwartek 1 lutego upływa ostateczny termin na podpisanie ustawy.

Zamieszanie wokół ustawy budżetowej. Prezydent wciąż się waha

Andrzej Duda w połowie stycznia zapowiedział, że ustawa budżetowa przed podpisaniem zostanie "poddana pełnej analizie od strony konstytucyjnej, zarówno merytorycznej, jak i proceduralnej". Podkreślił jednak, że "będzie to jedyny aspekt, w jakim będziemy to oceniali". - Jeżeli budżet będzie przyjęty, nawet skierowanie budżetu do Trybunału Konstytucyjnego absolutnie nie powoduje żadnych przedterminowych wyborów - dodał.

Tymczasem jak ustaliło RMF FM, prezydent nadal zastanawia się nad tym, co powinien zrobić w sprawie budżetu. "Oczekiwanie, że dziś prezydent Andrzej Duda ogłosi decyzję w sprawie budżetu, może okazać się bezpodstawne. Kancelaria prezydenta uznaje, że termin upływa 1 lutego, czyli jutro" - pisze na X Mariusz Piekarski, dziennikarz stacji.

Duda skieruje ustawę budżetową do TK? Premier uspokaja

Donald Tusk podczas konferencji prasowej skomentował doniesienia o tym, że Andrzej Duda mógłby nie podpisać ustawy budżetowej. - Nie sądzę, żeby prezydent zdecydował się na taki ruch, bo to byłby ruch irracjonalny. Po pierwsze, bardzo szkodliwy z punktu widzenia interesów ludzi - mówił. Podkreślił jednak, że gdyby tak się stało, nie będzie to pretekstem do rozwiązania parlamentu. - Nawet jeśli skieruje budżet [do TK - red.], uzna, że ten budżet jest. Nie będzie poddawał w wątpliwość, czy ten budżet został złożony, czy nie. Na pewno nie ma mowy o pretekście do rozwiązania parlamentu poprzez wysłanie budżetu do Trybunału Konstytucyjnego - tłumaczył.

- Prezydent musiałby odmówić podpisania budżetu, uznając, że go nie dostał, albo że to, co dostał, nie jest budżetem. Bardzo karkołomne. Wydaje mi się, że pan prezydent Duda już wiele razy pokazywał, że nie ma temperamentu takiego ryzykanta czy hazardzisty. To dość spokojny człowiek w sumie. Nie sądzę, by chciał się wdawać w taką awanturę - dodawał Donald Tusk. Zaznaczył, że gdyby Duda zdecydował się jednak na skierowanie budżetu do TK, koalicja rządząca mogłaby skłaniać się ku bardziej radykalnym krokom - Jeśli prezydent Duda naprawdę na polecenie prezesa Kaczyńskiego chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy, to wtedy być może ja się zdecyduję, wspólnie z koalicjantami, na natychmiastowe skrócenie kadencji i rozpisanie nowych wyborów - przekazał szef rządu.