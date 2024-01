Bielawa. Samochód potrącił 8-latkę na szkolnym parkingu. Dziecko walczy o życie

Według informacji przekazanych Wirtualnej Polsce przez policję w Dzierżonowie, na parkingu przy szkole w Bielawie doszło do potrącenia dziecka. - Ośmioletnia dziewczynka została potrącona przez samochód na parkingu szkolnym w Bielawie na Dolnym Śląsku - przekazał Marcin Ząbek z dzierżoniowskiej policji.

REKLAMA

Zobacz wideo Wjechał TIR-em na deptak w Zielonej Górze. Tak pokierowała go nawigacja [źródło: Lubuska Policja]

Bielawa. Ośmiolatka potrącona na parkingu. Jest w ciężkim stanie

Jak przekazali mediom mundurowi, ośmiolatka została potrącona przez samochód marki ford. Kierowała nim 37-latka. Kobieta została poddana badaniu alkomatem, które nie wykazało obecności alkoholu w jej organizmie. Policja bada okoliczności zdarzenia.

Według medialnych doniesień, dziecko jest w ciężkim stanie - dziewczynka ma poważny uraz głowy. RMF FM poinformowało, że zostało przewiezione do Centrum Urazowego dla Dzieci we Wrocławiu. - Były przywracane czynności życiowe, udało się je przywrócić - mówił w rozmowie z radiem Marcin Ząbek z dzierżoniowskiej policji, zastrzegając, że są to informacje sprzed godziny 10.