Legalna aborcja do 12. tygodnia? Polacy zabrali głos [SONDAŻ]

24 stycznia do Sejmu wpłynął projekt ustawy Koalicji Obywatelskiej, zakładający możliwość przerywania ciąży do 12. tygodnia. Wcześniej, w listopadzie, Lewica zgłosiła dwa swoje projekty. Jeden z nich także dotyczył możliwości przeprowadzenia aborcji do 12. tygodnia, a drugi zakładał wykreślenie z Kodeksu karnego sankcji za pomoc kobiecie w przerwaniu ciąży (grozi za to do 8 lat więzienia). Do pierwszego czytania projektów dotyczących liberalizacji prawa aborcyjnego złożonych przez Lewicę i Koalicję Obywatelską dojdzie najprawdopodobniej w marcu lub kwietniu.

Sondaż: Ponad połowa Polaków chce legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży

Czy aborcja do 12. tygodnia ciąży powinna być dozwolona w każdym przypadku i bez podawania przyczyny? - takie pytanie zadano uczestnikom badania przeprowadzonego przez IBRiS dla Radia ZET. 26,2 proc. respondentów odpowiedziało, że "zdecydowanie tak", a kolejne 24,8 proc. osób wskazało opcję "raczej tak". To łącznie 51 proc. ankietowanych.

Przeciwnego zdania w tej sprawie jest 43,4 proc. badanych. 28 proc. z nich wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 15,4 proc. - "raczej nie". Z kolei 5,6 proc. respondentów wskazało, że "trudno powiedzieć".

Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS na zlecenie Radia ZET został w dniach 26-27.01 stycznia bieżącego roku metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1070 osób.

