Będzie się działo. Dwa cyklony zawładną pogodą w Polsce. Po Lokim wkroczy Margrit

Środowa pogoda (31 stycznia) zostanie zakłócona za sprawą wyraźnego słabnięcia wyżu barycznego. Według doniesień portalu fanipogody.pl ustąpi on pod naporem atlantyckich cyklonów z układami frontalnymi. Przełoży się to na pochmurny dzień z możliwymi opadami atmosferycznymi.

Pogoda. Cyklony atlantyckie nadciągają do Polski. Po Lokim wkroczy Margrit

Cyklon Loki spowoduje zmianę pogody szczególnie na północnym zachodzie Polski, gdzie według synoptyków z IMGW może pojawić się słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od około 3 stopni Celsjusza na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 9 stopni na zachodzie. Wiatr tego dnia będzie porywisty z kierunku południowo-wschodniego.

Czwartek zapowiada się podobnie i wraz z zachmurzeniem pojawią się opady deszczu, a na północy nawet deszczu ze śniegiem. Synoptycy z portalu fanipogody.pl przekazali, że przez Polskę przejdzie aktywny i rozległy front chłodny związany z głębokim ośrodkiem niskiego ciśnienia o imieniu Margrit. Temperatura maksymalna zacznie nieco spadać i termometry wskażą od 3 do 7 stopni. Wiatr w całym kraju będzie porywisty, a nad morzem może osiągnąć do 70 km/h.

Synoptycy zapowiadają przejaśnienia w piątek. Temperatura nadal będzie spadać

Opady deszczu będą występować miejscami również w czwartek. Lokalnie może towarzyszyć im także śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie w najcieplejszym momencie dnia od 1 stopnia na południu do 5 stopni na zachodzie. Lekka zmiana nastąpi w piątek w związku z możliwymi przejaśnieniami. Synoptycy zapowiadają, że nadal mogą występować opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, a termometry wskażą od 1 stopnia na południu do 5 stopni na zachodzie. Wiatr z zachodu i północnego zachodu wyniesie w porywach do 60 km/h, a nad morzem nawet do 90 km/h.