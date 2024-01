Koniec akcji ratunkowej w Karkonoszach. Nie odnaleziono trzeciej osoby, która spadła ze Śnieżki

Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 14:00. Trzy osoby ześlizgnęły się z północnej ściany Śnieżki po tzw. rynnie śmierci. - Dwie osoby w wyniku wypadku zginęły. Otrzymaliśmy natomiast informację, że osób, które ześlizgnęły się do Kotła Łomniczki, mogło być więcej - przekazała portalowi Polskie Radio 24 rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Justyna Sochacka.

Akcja poszukiwawcza na Śnieżce została już zakończona. Prowadziły ją LPR z Polski i Czech, ratownicy GOPR oraz straż pożarna. - Prowadziliśmy poszukiwania śmigłowcem, ale nikogo nie wypatrzono. Nasz śmigłowiec został odwołany ze względu na zapadającą noc - dodała rzeczniczka.

GOPR ostrzega przed warunkami w Karkonoszach. "Miejscami bardzo ślisko"

Adam Tkocz, p.o. naczelnika Grupy Karkonoskiej GOPR, poinformował, że poszukiwania trzeciej osoby zostały zakończone. - Ratownicy nikogo nie znaleźli. Relacje osób zgłaszający wypadek były bardzo rozbieżne: mówiono o dwóch, trzech, a nawet czterech osobach - przekazał portalowi.

GOPR przestrzega przed trudnymi warunkami w Karkonoszach, gdzie "miejscami jest bardzo ślisko". Od poniedziałku obowiązuje tam też pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. "W partiach szczytowych Karkonoszy zalega 100-150 cm śniegu zmrożonego jest bardzo twardo. (...) Warunki w wyższych partiach bardzo trudne. Zaleca się używanie kijków trekkingowych i raczków. Przed wyjściem w góry sprawdź warunki pogodowe i turystyczne" - czytamy w komunikacie.

