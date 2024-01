Wypadek w Karkonoszach. Trzy osoby spadły ze ściany Śnieżki. Trwa akcja ratunkowa

Trzy osoby miały spaść z północnej ściany Śnieżki w stronę Kotła Łomniczki - informują reporterzy RMF FM. Na miejscu interweniowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z Polski i Czech, ratownicy GOPR oraz straż pożarna. GOPR nie ujawniło na ten moment żadnych informacji. Potwierdziło jednak, że prowadzi poważną akcję ratowniczą w okolicach Śnieżki.

Wypadek w Karkonoszach. Trzy osoby spadły ze Śnieżki. Są ofiary śmiertelne

Rzecznicy prasowi KMP w Jeleniej Górze potwierdzili w rozmowie z TVN24, że w wyniku wypadku śmierć poniosły dwie osoby. Jednocześnie wciąż trwają poszukiwania trzeciej osoby. Podczas akcji poderwane zostały trzy śmigłowce ratunkowe.

To nie jedyny wypadek w górach, który miał miejsce we wtorek 30 stycznia. Tego samego dnia w Dolinie Pięciu Stawów Polskich zeszła lawina, która porwała jedną osobę. Mężczyznę udało się uratować i trafił do szpitala w Zakopanem. Jak donosi Onet, na miejscu lawiniska pracowało 20 ratowników TOPR z dwoma psami przeszkolonymi do szukania ludzi. Mieli potwierdzić, czy w wyniku lawiny nie zostały poszkodowane inne osoby.

