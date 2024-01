Wypadek w Karkonoszach. Trzy osoby spadły ze Śnieżki "rynną śmierci". Akcja ratunkowa

Doniesienia o wypadku na Śnieżce potwierdziły również czeskie służby cytowane przez Polską Agencją Prasową. Z przekazanych dotychczas informacji wynika, że poszkodowane osoby spadły z oblodzonego zbocza góry i zsunęły do Kotła Łomniczki po tak zwanej "rynnie śmierci". Na miejscu interweniowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z Polski i Czech, ratownicy GOPR oraz straż pożarna. Służby nie potwierdziły narodowości ofiar.

Wypadek w Karkonoszach. Trzy osoby spadły ze Śnieżki. Są ofiary śmiertelne

Edyta Bagrowska, rzeczniczka prasowa KMP w Jeleniej Górze potwierdziła w rozmowie z dziennikarzami, że w wyniku wypadku śmierć poniosły dwie osoby. Jednocześnie wciąż trwają poszukiwania trzeciej osoby. Podczas akcji poderwane zostały trzy śmigłowce ratunkowe.

To nie jedyny wypadek w górach, który miał miejsce we wtorek (30 stycznia). Tego samego dnia w Dolinie Pięciu Stawów Polskich zeszła lawina, która porwała jedną osobę. Mężczyznę udało się uratować i trafił do szpitala w Zakopanem. Jak donosi Onet, na miejscu lawiniska pracowało 20 ratowników TOPR z dwoma psami przeszkolonymi do szukania ludzi. Mieli potwierdzić, czy w wyniku lawiny nie zostały poszkodowane inne osoby.

Ratownicy TOPR apelują o szczególną ostrożność. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego

Od czwartku (25 stycznia) na obszarze całych Tatr obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia o zagrożeniu lawinowym. Mimo niekorzystnych warunków oraz licznych ostrzeżeń ze strony TOPR w ostatnich dniach doszło w górach do kilku wypadków, w tym ze skutkami śmiertelnymi. W niedzielę informowaliśmy między innymi o lawinie pod Kopą Kondracką, która porwała cztery osoby. W jej wyniku zmarła 28-letni mężczyzna. Więcej na ten temat w poniższym artykule:

W treści komunikatu o ostrzeżeniu ratownicy TOPR apelują o "rezygnację z działalności górskiej powyżej górnej granicy lasu" oraz podkreślają, że utrudniony pozostaje dostęp do schronisk przy Morskim Oku i w Pięciu Stawach. Ratownicy zaznaczają jednocześnie, że poruszanie się po górach w obecnych warunkach wymaga bardzo dużego doświadczenia oraz zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa. "Należy unikać stromych stoków, szczególnie wskazanych w komunikacie lawinowym jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości" - głosi komunikat.