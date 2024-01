Rząd zapewnia: "Fundusz Kościelny musi być zlikwidowany". Ministerka wskazała termin

Temat Funduszu Kościelnego był podnoszony w kampanii wyborczej przez wszystkie partie wchodzące w skład obecnej koalicji rządzącej. Zarówno Lewica, jak i Koalicja Obywatelska opowiadała się za całkowitą likwidacją funduszu. Trzecia Droga z kolei była za wprowadzeniem opcjonalnego odpisu od podatku. Początkowo mówiono, że to właśnie ku tej opcji będzie się najbardziej skłaniał nowy rząd. - Prace nad regulacjami będą zmierzały w stronę systemu odpowiedzialności finansowej wiernych za swoje Kościoły, a więc mówimy o systemie dobrowolnego odpisu od podatku osób zainteresowanych wsparciem swojego Kościoła - mówił Donald Tusk w styczniu.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała likwidację Funduszu Kościelnego

Głos w sprawie Funduszu Kościelnego zabrała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, członkini specjalnego rządowego zespołu ds. funduszu, na antenie TVN24. - Państwowy Fundusz Kościelny musi być zlikwidowany. Celem jest, aby w 2025 roku nie istniał - przekazała. - Jeśli jest decyzja polityczna realizująca plany rozdziału państwa od Kościoła, czyli żeby zlikwidować Fundusz Kościelny, to musimy zlikwidować wydatki z tego funduszu - dodała.

Co z emeryturami duchownych? Ministerka wskazała rozwiązanie

Polityczka podkreśliła jednak, że likwidacja funduszu nie należy do najłatwiejszych zadań stojących przez rządem. Jego środki w dużej mierze pokrywają ubezpieczenia społeczne oraz składki emerytalne i rentowe duchownych. - Nie chodzi nam o to, aby pozbawić zakonnice, księży, osoby duchowne prawa do renty czy emerytury. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do zabezpieczenia społecznego. Jeśli takie prawo jest powszechne, jeśli ktoś musi ponosić ciężar jego finansowania, a jeżeli nie chcemy, żeby to było państwo, to musimy wskazać podmioty, które to przejmą - mówiła.

Rozwiązaniem tego problemu byłoby przeniesienie obowiązku odprowadzania tychże składek za osoby duchowne na Kościoły i związki wyznaniowe. W rozmowie z TVN24 Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że jej zdaniem nie powinno się to odbywać na innych warunkach niż w przypadku innych ludzi. - Składka jest częściowo odprowadzana przez pracownika, częściowo przez pracodawcę. Tak powinno być również w odniesieniu do osób duchownych - powiedziała.

Rząd powołał Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Kościelnego

Pierwszy krok ku rozwiązaniu sprawy Funduszu Kościelnego rząd podjął już w styczniu. Wówczas premier wydał rozporządzenie o powołaniu Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Kościelnego. Szefem zespołu ma być wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz lub wyznaczony przez niego sekretarz albo podsekretarz stanu. W zespole mają też zasiadać minister finansów Andrzej Domański, szef MSWiA Marcin Kierwiński, szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministerka ds. społeczeństwa obywatelskiego Agnieszka Buczyńska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji Joanna Knapińska lub przedstawiciele tych osób. Sekretarzem zespołu ma być pracownik KPRM.