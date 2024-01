Były wiceprezydent Gdańska stanie przed sądem. Jest oskarżony o przestępstwo wobec nieletniego

"Fakt" podaje, że we wtorek 30 stycznia w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ rozpocznie się proces byłego wiceprezydenta Gdańska Piotra K. "Prokuratura oskarża go o seksualne wykorzystanie zależności wobec małoletniego" - przekazał dziennik.

Były wiceprezydent Gdańska Piotr K. stanie przed sądem

Dziennik relacjonuje, że gdańska prokuratura oskarżyła byłego wiceprezydenta o przestępstwo z art. 199 paragrafu 3 Kodeksu karnego, który mówi o "doprowadzeniu małoletniego do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, nadużywając zaufania lub udzielając mu korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy". Grozi za to od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Sprawa toczyć będzie się za zamkniętymi drzwiami, jedynie wyrok będzie jawny.

Sprawę wszczęto po zawiadomieniu złożonym przez zastępcę prezydenta Gdańska w 2021 roku. - Zawiadomienie zostało złożone w związku z pozyskaną informacją dotyczącą podejrzenia czynu o charakterze seksualnym. W chwili czynu oskarżony nie pełnił już funkcji w Urzędzie Miasta w Gdańsku - poinformowała Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, cytowana przez "Fakt".

Adwokat Piotra K. w odpowiedzi przesłanej Polskiej Agencji Prasowej podkreślił, że jego klient "nie dopuścił się czynu objętego aktem oskarżenia". Piotr K. nie przyznaje się do winy.

Na początku stycznia oświadczenie w sprawie Piotra K. wydała prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. "Kiedy otrzymałam informację o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę młodej osoby przez byłego pracownika Urzędu Miejskiego, od razu poleciłam zawiadomić organy ścigania. Młodej osobie oraz jej rodzinie zaoferowałam pomoc psychologiczną i prawną" - przekazała. Jak podkreśliła, dobro oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to sprawa nadrzędna.

Gdańsk. Sprawa Piotra K. rozpoczęła się w 2021 roku

Jak wspomnieliśmy, zawiadomienie zostało złożone do prokuratury w lipcu 2021 roku. Natomiast Piotr K. złożył dymisję w magistracie rok wcześniej, jako przyczynę podał "powody osobiste". Na pierwszy termin rozprawy, w grudniu 2023 roku, oskarżony się nie stawił.

- Zarzut popełnienia czynu o charakterze seksualnym z art. 199 par. 3 kodeksu karnego został przedstawiony mężczyźnie 25 kwietnia 2022 roku. Podejrzany nie przyznał się do jego popełnienia i odmówił złożenia wyjaśnień - poinformowała prokuratorka Wawryniuk.

"Po postawieniu zarzutów prokurator zastosował wobec Piotra K. środek zapobiegawczy w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym w jakiejkolwiek formie oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość mniejszą niż 50 metrów. Śledztwo prokuratury zostało zakończone aktem oskarżenia skierowanym do sądu 30 grudnia 2022 roku" - opisuje dziennik.