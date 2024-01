"W związku z utrzymującym się na rzece lodem oraz spływem wód opadowo-roztopowych, w dolnym odcinku Bugu przewiduje się wahania stanu wody, przy przekroczonych stanach alarmowych w Małkini, Wyszkowie i Popowie" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydane zostały ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia dla rzeki Bug, obowiązują one na odcinku mazowieckim rzeki co najmniej do godzin popołudniowych we wtorek 30 stycznia. Niewykluczone jednak, że synoptycy zdecydują się przedłużyć alert.

Wysoki poziom wody w Bugu. Miejscowość Młynarze odcięta od gminy

Najwyższy poziom rzeki we wtorkowy poranek można było zaobserwować w okolicach Wyszkowa. Jak przekazał tvnwarszawa.pl, o godzinie 6 pomiar pokazał 520 centymetrów, co oznacza, że stan alarmowy został przekroczony o 70 centymetrów. W poniedziałek wieczorem IMGW informował z kolei o przekroczonym stanie alarmowym o 55 cm w miejscowości Małkini. W okolicach Młynarzy i Słopska doszło do podtopień.

W rozmowie z Polsat News wójt gminy Zabrodzie, do której należą Młynarze, przekazał, że droga do miejscowości jest zalana na długości 800 metrów. - Dziś przejazd jest utrudniony przez zator lodowy, który utworzył się przez noc. To kulminacja trudnej sytuacji - tłumaczył. Pozalewane zostały m.in. działki letniskowe. Jak tłumaczył, stali mieszkańcy mają domy położone w wyższych miejscach, woda jednak podchodzi do gospodarstw. Z przejazdem przez zalaną drogę nie poradził sobie nawet samochód terenowy, którym jeden z kierowców próbował pokonać trasę. Poradzili sobie natomiast strażacy.

Strażacy wożą dzieci do szkoły. "Wesoły autobus"

Młynarze zostały praktycznie odcięte od gminy w związku z zalaną drogą. Dzieci nie były w stanie dotrzeć do szkoły po feriach, na pomoc ruszyła więc Ochotnicza Straż Pożarna Zabrodzie KSRG. "Wesoły autobus. Przewóz dzieci z terenów m. Młynarze do szkoły. W związku z wysokim stanem wody na drodze powiatowej w m. Młynarze w dniu dzisiejszym zastęp z naszej jednostki przewiózł dzieci do szkoły w Zabrodziu - chociaż taki plus dla dzieci w związku z końcem ferii" - czytamy we wpisie opublikowanym w poniedziałek w mediach społecznościowych.

IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia (czerwone, oznaczające wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych) dla województw: mazowieckiego (Bug, Pilica od Zbiornika Sulejowskiego), lubelskiego (Krzna, Huczwa) i dolnośląskiego (Widawa). Ostrzeżenia drugiego stopnia (pomarańczowe) przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych obowiązują w woj.: zachodniopomorskim (Parsęta od rzeki Radew do ujścia), pomorskim (Słupia od Skotawy do ujścia, Łeba od Lęborka do ujścia) i warmińsko-mazurskim (Pasłęka od Wałszy do ujścia).