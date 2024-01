Wybory samorządowe odbywają się co pięć lat i zarządza je premier po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej. Donald Tusk zapowiedział je już na początku stycznia. Wówczas podczas konferencji prasowej wskazał, że pierwsza tura odbędzie się 7 kwietnia, a druga - 21 kwietnia. - Z jednej strony mamy wczesne święta wielkanocne, z drugiej chcielibyśmy ominąć ryzyko długich weekendów, gdzie frekwencja może być mniejsza. Ten termin wydaje się najbardziej prawdopodobny - tłumaczył. A po co jest drugi termin w wyborach samorządowych? Otóż dotyczy on tych jednostek administracyjnych, w których nie udało się wyłonić wójtów, burmistrzów lub prezydentów w pierwszym głosowaniu.

Wybory samorządowe 2024. Jak wygląda kalendarz wyborczy? Oto najważniejsze terminy

Datę wyborów samorządowych ostatecznie potwierdziło rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, które opublikowano w Dzienniku Ustaw w poniedziałek 29 stycznia. Następnego dnia weszło ono w życie, co oznacza, że możemy już oficjalnie mówić o rozpoczęciu kampanii wyborczej.

Do rozporządzenia dołączono kalendarz wyborczy, który reguluje, w jakich terminach powinny zakończyć się poszczególne czynności związane z przygotowaniem do głosowania. Zgodnie z nim do 12 lutego należy zawiadomić PKW lub komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. Natomiast 4 marca o godz. 16:00 skończy się czas na zgłoszenie terytorialnym komisjom wyborczym kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic Warszawy. Do 14 marca do godz. 16:00 jest z kolei czas, aby zgłosić kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W międzyczasie należy zgłosić komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Termin mija 8 marca. Z kolei do 13 marca PKW ma czas, aby przyznać jednolite numery dla list komitetów wyborczych, którzy zdołali zarejestrować kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw. Natomiast do 18 marca powinny zostać powołane obwodowe komisje wyborcze. Od 23 marca do początku ciszy wyborczej potrwa emisja audycji wyborczych w programach TVP i Polskiego Radia. Cisza wyborcza rozpocznie się z 5 na 6 kwietnia o północy, a 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe.

W kalendarzu pojawiła się także informacja dla osób z niepełnosprawnościami oraz powyżej 60. roku życia. Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania będzie można składać do 29 marca. Ci wyborcy mają też możliwość skorzystania z darmowego transportu do lokalu wyborczego. Zamiar skorzystania z niego należy zgłosić do 25 marca. 4 kwietnia opublikowane zostaną godziny transportu w dniu głosowania.

Koalicja 15 października pójdzie razem do wyborów samorządowych?

W kontekście wyborów samorządowych często pojawia się pytanie, czy obecna koalicja rządowa planuje start ze wspólnych list. Wiadomo już, że Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe znów pójdą do wyborów jako Trzecia Droga. Natomiast Lewica potwierdziła, że będzie prowadzić rozmowy koalicyjne z partią Donalda Tuska - choć prawdopodobnie niecała.

We wtorek pisaliśmy także o nieoficjalnych doniesieniach na temat tego, kogo PiS może wystawić w zbliżających się wyborach samorządowych w największych miastach. Chodzi m.in. o Tobiasza Bocheńskiego i Jarosława Stawiarskiego. Więcej na ten temat w tekście pod tytułem: Padło nazwisko potencjalnego kandydata PiS na prezydenta Polski. "Jeśli osiągnie dobry wynik".