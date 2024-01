Dramat dzieci z DPS-u. Radni wiedzieli, ale się bali. Zakonnica przeniesiona do innej placówki

W styczniu media opisały praktyki, jakie stosowały wobec swoich podopiecznych siostry elżbietanki prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim. Z ujawnionych nagrań wynika między innymi, że kazały one dzieciom z niepełnosprawnościami intelektualnymi szorować kościelną podłogę na kolanach.

TOK FM informuje, że w placówce przebywa dwóch braci, choć są zdrowi i w normie intelektualnej. Co więcej, dyrektorka miejscowej szkoły była na miejscu niemal rok temu, a w notatce zwracała uwagę na stosowaną tam przemoc. Rozgłośnia podkreśla:

Kolejną notatkę sporządziły nauczycielki. Gdy w szkole doszło do bójki z udziałem chłopców, wezwano siostrę. Ta w pewnym momencie zażądała, by przyprowadzić jednego z podopiecznych DPS i jego zapytać o przebieg zdarzeń. Ten, gdy dowiedział się, że w środku jest siostra, nie chciał wejść do sali. 'Gdy otworzyłam drzwi do sali, chłopiec złapał się futryny obiema rękami i nie chciał wejść do sali. Był przestraszony' - czytamy w notatce sporządzonej po tym zajściu.

Zakonnica odsunięta od obowiązków i przeniesiona do innej placówki

Sprawę bada prokuratura. - Trwa postępowanie w sprawie podejrzenia o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się. Dotyczy ono jednej z pracownic, która jest osobą zakonną. Ona niezwłocznie po poinformowaniu siostry dyrektor o takim zdarzeniu, została odsunięta od obowiązków. Następnie, dekretem siostry prowincjalnej zostało zmienione miejsce jej pobytu do innej placówki z ograniczeniem braku kontaktu z niepełnosprawnymi dziećmi czy osobami niedołężnymi - powiedział "Gazecie Pomorskiej" radca prawny Mariusz Łątkowski, rzecznik prasowy DPS-u. Chodzi o siostrę Tobiaszę, która w placówce pracowała 11 lat.

- Jeżeli chodzi o umiejscowienie czasowe decyzji wobec siostry zakonnej, wyglądało to tak, że jednego dnia, około godziny 10 informacja została ujawniona, pani dyrektor niezwłocznie porozmawiała z opiekunką. Kiedy ta potwierdziła, że sytuacja faktycznie miała miejsce, nie wchodząc w żadne dyskusje, natychmiast odsunęła ją od wykonywania obowiązków do czasu wyjaśnienia - podkreślił. - Sprawa została od razu poddana analizie prawnej, uznaliśmy, że nie chodziło tylko o słowa, ale o intencję użycia słów, które zmierzały do wymuszenia wykonania pewnych poleceń porządkowych. Siostra dyrektor jednak uznała, że tego rodzaju metody wychowawcze nie mogą mieć miejsca. Kiedy uznaliśmy, że może to nosić znamiona przemocy werbalnej, zawiadomiliśmy prokuraturę - dodał.

Nieprawidłowości w DPS-ie. Radni wiedzieli o nich od lat

Jak informuje TOK FM, radni powiatu sępoleńskiego o nieprawidłowościach w DPS-ie wiedzieli od ośmiu lat. Dlaczego nie zareagowano więc wcześniej? - Obecna dyrektorka, czyli siostra Karolina i jej osobowość, w pewnym sensie spowolniły nasze działania. Wręcz mam do siebie pretensje o to, że zaniechałam pewnych działań i zabrakło mi determinacji - przekazała, cytowana przez rozgłośnię, radna Katarzyna Kolasa. Jak dodała, siostra Karolina nie potrafi rozmawiać.

- Pani Sylwia Blok [czyli siostra Karolina - red.] miała taką tendencję do zapraszania niektórych radnych wręcz na przesłuchania - poinformowała. Podkreślił też, że jej koleżanki były wzywane i musiały się tłumaczyć z tego, co robią w sprawie DPS-u.

Postępowanie w sprawie zostało wszczęte również w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Sprawie przyglądają się też Rzeczniczka Praw Dziecka oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od października Prokuratura Rejonowa w Tucholi prowadzi śledztwo w sprawie znęcania się fizycznego i psychicznego nad podopiecznymi DPS-u.

