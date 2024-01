Iwona Kutyna zapytała gościa "Porannej rozmowy Gazeta.pl" o słowa Jarosława Kaczyńskiego na temat przymusowego dokarmiania Mariusza Kamińskiego w więzieniu. Polityk stwierdził, jakoby miały być to "tortury". Adrian Witczak zmaga się z chorobą Leśniowskiego-Crohna i pisał już wcześniej w mediach społecznościowych, że żywienie dojelitowe pozwala mu żyć i normalnie funkcjonować. - Okazało się, że słowa Jarosława Kaczyńskiego bardzo mocno wybrzmiały w naszym kraju i wręcz zniszczyły wszystko to, co organizacje robiły w kwestii edukacji, pokazywania, czym jest leczenie żywieniowe - skomentował Witczak.

Witczak o żywieniu przez sondę dojelitową: Ta metoda leczenia pozwala mi żyć

- Od 2005 roku jestem żywiony przez sondę dojelitową. Nie stanowi to dla mnie żadnego problemu i wiem, że ta metoda leczenia pozwala mi żyć. Więc zdziwiłem się, że uznaną metodę leczenia, która dla wielu pacjentów jest jedynym sposobem, który pozwala żyć, nazywa się torturami - powiedział Witczak, poseł Platformy Obywatelskiej. - Jest to procedura bezpieczniejsza niż podaż dożylna - zaznaczył.

Podczas rozmowy poruszono także kwestię powstania parlamentarnego zespołu ds. leczenia żywieniowego. - Mamy już przygotowane postulaty do pani minister zdrowia. Przy okazji pierwszego posiedzenia odbędzie się także wystawa edukacyjna na terenie Sejmu - poinformował Adrian Witczak.

Poseł mówił także o pracy parlamentarnego zespołu ds. rozliczeń. - Rozliczymy to, co złego się zadziało i tego również oczekują od nas wyborcy. Niewinni nie mają się czego bać. My badamy fakty, pracujemy na dokumentach i chcemy sprawdzić, w jaki sposób przez ostatnie osiem lat dysponowano środkami publicznymi. I chcemy to upublicznić - mówił.

Adrian Witczak: To dobrze, że nie będzie prac domowych

Iwona Kutyna zapytała gościa także o opinię na temat podwyżek dla nauczycieli i o pomysł na niezadawanie prac domowych nie tylko w najmłodszych klasach, ale i starszych.

- Jako nauczyciel, z pewną odpowiedzialnością mogę stwierdzić: to dobrze, że nie będzie prac domowych. Patrząc na to, że uczniowie spędzają bardzo dużo czasu w szkole, kiedy wracają do domu są po prostu zmęczeni. Uczniom również należy się odpoczynek. Przepracowany uczeń i tak wiele nie zrobi. A miejscem do nauki jest szkoła - zaznaczył poseł.

Jak stwierdził, przez 50 lat w polskiej szkole "nie zmieniło się nic". - Tylko tablica, na której nauczyciel pisał kredą, zmieniła się na elektroniczną. A przecież musimy mówić o zmianie systemu edukacji. Zmienili się również uczniowie, sposoby nauki - podkreślił.

- Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele potrzebują stabilizacji. Jej w ostatnich latach nie było. Polska szkoła miała twarz nadzorcy Czarnka. Już widzimy zmiany, teraz polska szkoła ma łagodną twarz pani minister Nowackiej. Zaczęliśmy od tego, że odchodzimy od prac domowych, ograniczamy podstawę programową. Ale to nie jest działanie incydentalne, ma to zmierzać w kierunku zmiany edukacji pod kątem dostępności dla ucznia i unowocześnienia edukacji - stwierdził Witczak.

Jak zaznaczył poseł, "żadna zmiana nie powinna zachodzić z ministerialnego biurka", a w zmianach powinni uczestniczyć nauczyciele i rodzice uczniów. W kwestii podwyżek dla nauczycieli Witczak przekazał, że są to "historycznie wysokie podwyżki".