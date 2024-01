Pierwsza połowa tygodnia będzie słoneczna i w większości kraju bez opadów. Polska nadal znajdować się będzie pod wpływem rozległego wyżu Enno, który gwarantuje stabilną pogodę. Sytuacja zmieni się jednak w najbliższy czwartek (1 lutego), kiedy nad nasz kraj dotrze zmierzający z zachodu układ niżowy Loki. W związku z tym pojawi się więcej chmur, opadów deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Zacznie wiać także silny wiatr. Miejscami może zrobić się niebezpiecznie.

Pogoda. Przyjazna aura potrwa do końca stycznia

We wtorek (30 stycznia) jeszcze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, przez 7-8 stopni Celsjusza w centrum do nawet 10 stopni Celsjusza na zachodzie. Prognozowany jest także brak opadów, miejscami do południa mogą utrzymywać się mgły. W ostatni dzień stycznia mogą już pojawić się przelotne opady deszczu. Zdecydowanie największe przejaśnienia możliwe na południu. Termometry wskażą od 5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 7 stopni Celsjusza w centrum i 8 na Dolnym Śląsku. Mogą pojawić się także pierwsze mocniejsze porywy wiatru osiągające prędkość do 50-70 km/h.

Niż Loki załamie pogodę. Powieje z prędkością ponad 100 km/h

W czwartek (1 lutego) przez kraj z północy na południowy wschód przejdzie aktywny front z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami popadać może także deszcz ze śniegiem, a w górach także śnieg. Na północy spodziewane są wichury z wiatrem, który osiągnie prędkości w porywach do co najmniej 70-95 km/h. Spadnie także temperatura. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą jedynie od 1 do 7 stopni Celsjusza. Podobna aura utrzyma się także w kolejnych dniach. Prognozuje się, że siła wiatru może jeszcze wzrosnąć - na nizinach w porywach do 100 km/h, z kolei wysoko w górach do nawet 150-170 km/h.

W piątek nadal sporo chmur. Okresami jednak będą pojawiać się większe przejaśnienia. Spodziewane są także obfite opady mokrego śniegu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 1 stopnia Celsjusza na południu do 5 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Wiatr delikatnie osłabnie. Nie oznacza to jednak końca niebezpiecznych zjawisk. Już następnego dnia do Polski nadciągnie kolejna silna wichura. Według modeli synoptycznych szczególnie groźnie zapowiadają się 5 i 6 lutego 2024 roku. Warto jednak śledzić bieżące komunikaty.