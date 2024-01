W warszawskim kościele modlono się za Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. "Kiedy na ołtarze?"

Politycy Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu 2023 roku skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tak zwaną aferą gruntową. W trakcie ich pobytu w zakładach karnych politycy PiS oraz zwolennicy ugrupowania organizowali demonstracje w ich obronie. W trakcie manifestacji protestujący nie tylko wykrzykiwali hasła uderzające w koalicję rządzącą, ale także modlili się o uwolnienie "więźniów politycznych". 23 stycznia 2024 roku prezydent Andrzej Duda ułaskawił byłych posłów PiS. Jeszcze tego samego dnia wieczorem obaj wyszli na wolność.

Modlitwy w intencji Kamińskiego i Wąsika nie ustają. "Wyszedłem z mszy"

Według jednego z samorządowców z ramienia Platformy Obywatelskiej, choć skazani politycy PiS opuścili zakłady karne, modlitwy w ich intencji nie ustają. Na nabożeństwo, podczas którego modlono się o Kamińskiego i Wąsika, natrafił na warszawskim Grochowie Adam Jankowski. "Dziś w kościele przy Placu Szembeka na warszawskim Grochowie księża modlą się w intencji Kamińskiego i Wąsika. O śp. Andrzeju Lepperze zapomnieli. Wyszedłem z mszy. Episkopat, kiedy wyniesienie na ołtarze tych przestępców?" - napisał na platformie X.

Adam Jankowski jest przewodniczącym Rady Osiedla Przyczółek Grochowski oraz członkiem Zarządu Koła PO na Pradze-Południe.

Internauci oburzeni: "Polityczna tuba dla wiernych-biernych"

Pod wpisem działacza pojawiło się wiele komentarzy, krytykujących postawę księży. "Odszedłem z kościoła, bo nie godzę się z wypowiedziami i zachowaniem biskupów. Nie mogę ignorować łajdactw hierarchów i wielu księży i dalej być uczciwym katolikiem. Mam swoje sumienie i nie zamierzam go ignorować", "Opuściłam wspólnotę wiernych kk oficjalnie już jakiś czas temu, żeby nie legitymizować ogromu świństw. I nie ma to nic wspólnego z moją wiarą", "I właśnie z tego powodu od kilku już lat nie chodzę w ogóle do kościoła i dobrze mi z tym" - przyznała część internautów.

"To jest zbrodnia na ofiarach. Czyżby przestępcy modlili się za przestępców?", "Niestety, kler do zaorania, to polityczna tuba dla wiernych-biernych. Te parafie z proboszczami przeżartymi partyjnym przekazem, koszmar! Zaorać!", "To jest przerażające. Potem biadolą, że mało ludzi chodzi do kościoła" - pisali inni.