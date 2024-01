"W dość długiej mojej drodze wojskowej służyłem w wielu jednostkach, na wielu stanowiskach, ale pamiętajcie, że za tym wszystkim stoją ludzie, którzy poświęcili swój czas, energię, rodziny, abym mógł dzisiaj tu, na tym apelu stanąć" - powiedział generał Rajmund Andrzejczak. Podziękował wszystkim kolegom w służbie za nauczenie go podstawowych wartości - odpowiedzialności, obowiązku, szacunku do siebie i podwładnych. Wspomniał też żołnierzy, służących razem z nim w Iraku i Afganistanie, szczególnie tych, którzy stracili życie lub zdrowie. "Wielką inspiracją dla mnie pozostaje oficer, którego już nie ma pośród nas" - powiedział generał Andrzejczak, wspominając generała Franciszka Gągora, szefa Sztabu Generalnego WP, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. "Wielokrotnie akcentowałem, że zawsze trzeba się szkolić, rozwijać i uczyć. Nauczyłem się od was znacznie więcej, niż sam byłem w stanie was nauczyć. Za to wszystkim serdecznie dziękuję" - zakończył swoje wystąpienie generał Rajmund Andrzejczak.

Generał Rajmund Andrzejczak zakończył służbę. Pożegnał go "ulubiony generał PiS"

"Zebraliśmy się na dzisiejszej uroczystości, by jako świadkowie zakończenia zawodowej służby wojskowej przez generała Rajmunda Andrzejczaka dać świadectwo jego wspaniałej służby wojskowej oraz oddać honor i docenić poświęcenie jego najbliższej rodziny" - powiedział generał Wiesław Kukuła (Paweł Wroński z "Gazety Wyborczej" określał Kukułę mianem "ulubionego generała PiS") podczas swojego wystąpienia. "Generał Andrzejczak, dzięki swojemu wielkiemu doświadczeniu, sile przywództwa oraz determinacji, pozytywnie zmienił siły zbrojne" - dodał szef SGWP. Wymienił tu m.in. utworzenie Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku oraz projekty takie jak Nowe Urządzenie Polskie 2035, czy Future Task Force i Model 44.

Generał Kukuła podkreślił też, że jego poprzednik kładł wieki nacisk na nadanie szczególnej rangi korpusowi podoficerów oraz wdrażanie opartego na zaufaniu modelu dowodzenia poprzez cele. Zwrócił też uwagę na pozycję generała Andrzejczaka wśród członków Sojuszu, zaznaczając, że jego sukcesem jest "nasza obecna pozycja w NATO, w dużej mierze zdefiniowana jego postawą, konsekwencją, ale również wielkim autorytetem, jakim wciąż jest darzony w gronie szefów obrony". Dziękując generałowi Andrzejczakowi za 13 300 dni służby, złożył również podziękowania najbliższym za poświęcenie i wspieranie go na wszystkich etapach drogi zawodowej.

W uroczystym apelu uczestniczyli także zastępcy szefa sztabu, żołnierze i pracownicy sztabu, dowódcy rodzajów sił zbrojnych oraz przedstawiciele jednostek i instytucji na co dzień współpracujących ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego. Przed uroczystością generał Rajmund Andrzejczak złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza i oddał hołd poległym w walkach o wolność i niepodległość Ojczyzny.

Później z generałem Andrzejczakiem, a także generałem broni Tomaszem Piotrowskim, byłym dowódcą operacyjnym RSZ, który również kończy służbę wojskową, spotkał się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Wicepremier podziękował żołnierzom za profesjonalizm oraz rzetelną i odpowiedzialną służbę na rzecz Ojczyzny" - przekazał resort za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Generał Rajmund Andrzejczak - kim jest były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Generał Rajmund Andrzejczak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Akademii Obrony Armii Czeskiej, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Królewskiej Akademii Obrony w Londynie.

Służbę wojskową rozpoczął w 2 pułku piechoty w Giżycku, gdzie objął pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu. W latach 1993-1996 dowodził kompanią czołgów w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 1996-1998 pełnił służbę w sekcjach rozpoznania i operacyjnej w 4 Suwalskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej. W latach 1998-1999 służył na stanowisku szefa sztabu, a 2001-2003 zastępcy dowódcy Polsko-Litewskiego Batalionu Sił Pokojowych (LITPOLBAT). W latach 2003-2005 dowodził 1 batalionem pancernym Ułanów Krechowieckich w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 2003-2006 służył jako zastępca szefa Oddziału Operacyjnego G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych. Przez kolejne 4 lata był: szefem Oddziału Operacyjnego w Iraku i dowódcą Polskich Sił Zadaniowych/PKW IV i V zmiany w Afganistanie. Między misjami w latach 2008-2010 służył jako zastępca dowódcy 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Lata 2010-2012 to służba w 2 Korpusie Zmechanizowanym w Krakowie na stanowisku asystenta szefa sztabu korpusu. W 2011 r. odebrał nominację na stopień generała brygady, a w 2012 r. objął dowodzenie 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. Od 8 grudnia 2014 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy - szefa sztabu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, a od 2 maja 2016 roku został wyznaczony na dowódcę 12 Dywizji. 15 sierpnia 2016 r. otrzymał nominację na generała dywizji. 2 lipca 2018 roku prezydent Andrzej Duda wręczył gen. dyw. Rajmundowi Andrzejczakowi akt mianowania na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz nominację na kolejny stopień wojskowy - generała broni. 12 listopada 2019 roku prezydent Andrzej Duda wręczył gen. broni Rajmundowi Andrzejczakowi nominację na najwyższy stopień generalski. 25 czerwca 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył generałowi Rajmundowi T. Andrzejczakowi akt mianowania na drugą kadencję na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Za służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych odznaczony został Orderem Krzyża Wojskowego II klasy Krzyżem Komandorskim, "Gwiazdą Iraku" i "Gwiazdą Afganistanu", a za długoletnią służbę w wojsku i bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych odznaczony został także srebrnymi medalami "Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny" oraz "Za Zasługi dla Obronności Kraju".

W święto Wojska Polskiego 15 sierpnia 2021 roku został uhonorowany przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest to drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane za wybitne osiągnięcia na polu obronności kraju, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.

10 października 2023 roku generał Rajmund Andrzejczak złożył wypowiedzenie stosunku służbowego. 31 stycznia zakończy pełnienie zawodowej służby wojskowej. Nieoficjalne doniesienia mówiły, że przyczyną odejścia gen Andrzejczaka oraz gen. Piotrowskiego był narastający konflikt dowództwa z ówczesnym ministrem obrony narodowej, a także sprzeciw wobec wykorzystywania wojska w celach politycznych. Wg doniesień "Gazety Wyborczej" nagła dymisja generałów miała związek z decyzją Mariusza Błaszczaka o tym, kto ma dowodzić operacją Neon, czyli ewakuacją Polaków z Izraela.