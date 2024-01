Owsiak podsumował finał WOŚP. Nagle zwrócił się do księdza z Limanowej, który zakazał zbiórki

- Zakończyliśmy wczorajszy dzień deklarowaną sumą 175,4 mln zł. W tym momencie na koncie mamy 29 milionów. Pieniądze są teraz liczone, a 27 marca, po zakończeniu aukcji ostatecznie poznamy całkowity wynik 32 finału - mówił Jerzy Owsiak.

REKLAMA

Prezes WOŚP podziękował za wsparcie podczas kolejnego finału. - Dziękuję wszystkim, którzy wspierali, budowali, konstruowali ten finał. Wszystkie koncerty i spotkania były niesamowite. To pokazuje, że świetnie się bawimy - dodał.

Zobacz wideo Matteo Brunetti o WOŚP. "Mamy siłę medialną" #JedenDzieńDłużej

W pewnym momencie swojej przemowy Owsiak zapewnił, że orkiestra gra dla wszystkich i zwrócił się do księdza z Limanowej, który zabronił zbierać pieniędzy pod swoim kościołem. - Zapewniam księdza, że jeśli coś się stanie z jego płucami, na pewno znajdzie pomoc w najbliższym szpitalu, na najbliższym oddziale pulmonologii, który otrzyma ten nowoczesny sprzęt - mówił.

Wydany przez duchownego zakaz to - jak sam tłumaczył na niedzielnej mszy - następstwo wystawienia grafiki "Matka Boska Kermitowska" trzy lata temu. Księża z Limanowej uznali to za "profanację" i "agresję wobec Kościoła i Matki Najświętszej".

Szef WOŚP skomentował także wydarzenia w Rumi, gdzie wewnątrz hali MOSiR odpalono fajerwerki. - Moi drodzy, nie róbcie takich rzeczy. Absolutnie! Nasz komentarz: Trzeba być trochę szalonym, żeby pod dachem odpalić coś, co związane jest z ogniem, fajerwerkami. Tam nie ma żadnych dyskusji. Nikt nie próbuje odwracać kota ogonem. Bardzo dziękujemy organizatorom (...) - Zrobiono głupotę i teraz toczą się normalne działa policji, która rozmawia z organizatorem. Jak to zobaczyłem, to nie wierzyłem oczom - dodał.

32. Finał WOŚP

W tym roku fundacja zbiera na sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych. WOŚP chce kupić między innymi aparaty do rezonansu magnetycznego, ultrasonograficzne, przenośne spirometry, bronchoskopy, a także sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc.

W Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy angażuje się również Gazeta.pl. Już szósty raz wspieramy WOŚP w formule #JedenDzieńDłużej. Nasze licytacje finiszują w poniedziałek 29 stycznia, dzień po finale, a zebrane pieniądze w całości zasilą konto Orkiestry. Wszystkie nasze licytacje znajdziesz TUTAJ, a link do zbiórki TU.