Posłanka Polski 2050 chce nowego święta. "Warto upamiętnić rekordową frekwencję"

W ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych wzięło udział najwięcej osób uprawnionych do głosowania od 1989 roku. Frekwencja wyniosła wówczas 74,38 proc. Zadowolenie z takiego zaangażowania społeczeństwa wielokrotnie wyrażali członkowie nowej rządowej koalicji. - Myślę, że 15 października przejdzie do historii jako dzień, nie pierwszy raz, pokojowego buntu, buntu na rzecz wolności i demokracji, trochę podobnie jak 31 sierpnia 1980 r., czy 4 czerwca, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość, wolność po zwycięstwie "Solidarności" - mówił Donald Tusk podczas exposé 12 grudnia 2023 roku.

Padł pomysł ustanowienia 15 października świętem. Posłanka Polski 2050 jest za

Inicjatorką pomysłu, aby 15 października ustanowić świętem na pamiątkę wygrania wyborów parlamentarnych przez (ówczesną) opozycję, jest Dagmara Majewska-Misiek. Jest ona działaczką Ostrowskiego Spaceru Protestacyjnego "Łańcuch Światła" powstałego w obronie niezależności sądów. Aby osiągnąć swój cel, stworzyła specjalną petycję internetową do Szymona Hołowni.

W uzasadnieniu autorka pisze o rekordowej frekwencji w wyborach parlamentarnych, która wpłynęła na zmianę władzy. "Aby uczcić dzień rekordowej frekwencji w wyborach parlamentarnych oraz podkreślić jak ważni są obywatele i społeczeństwo obywatelskie w kształtowaniu rzeczywistości, zgłaszamy propozycję: niech każdy 15 października będzie Dniem Społeczeństwa Obywatelskiego" - czytamy. "Aktywnym obywatelom to się po prostu należy" - podsumowuje Dagmara Majewska-Misiek. Petycję podpisało już 500 osób.

"Rzeczpospolita" zapytała Barbarę Oliwiecką (Polska 2050) o tę inicjatywę. - Warto upamiętnić rekordową frekwencję, wyższą nawet niż podczas wyborów w 1989 roku. Ważnym argumentem jest to, że frekwencja była wysoka po obu stronach sceny politycznej. To było prawdziwe święto demokracji. Zabiega o ustanowienie nowego święta – Dnia Społeczeństwa Obywatelskiego, które miałoby być obchodzone 15 października, w kolejne rocznice ostatnich wyborów parlamentarnych - mówi polityczka. Inne zdanie ma Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski. - Politykom od Szymona Hołowni chyba woda sodowa uderzyła do głowy. Myślą, że zanim dostali się do Sejmu, Polska była jakimś krajem bez społeczeństwa obywatelskiego. To oddaje ich stan myślenia, że ich zwycięstwo jest manną z nieba dla wszystkich - stwierdził w rozmowie z dziennikiem.

Lista dni świątecznych w Polsce się wydłuża

W listopadzie politycy Lewicy złożyli w Sejmie projekt ustawy w sprawie ustanowienia 16 grudnia Dniem Prezydenta Gabriela Narutowicza, który został zamordowany w 1922 roku. "Polska straciła wielkiego patriotę, wybitnego Europejczyka, polityka, cenionego na świecie uczonego i inżyniera. Społeczeństwo nie ma dziś wystarczającej wiedzy o tym, co naprawdę wydarzyło się [16 grudnia 1922 r. - red.], a ideowi spadkobiercy zabójcy Narutowicza sieją znów nienawiść, dopuszczają się aktów przemocy i składają kwiaty na grobie mordercy" - można przeczytać w uzasadnieniu. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem została upoważniona posłanka Anna Maria Żukowska.

Wcześniej do kalendarza dni świątecznych dodano Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny. Nawiązuję on do przeprowadzonych w 1943 r. przez okupacyjne władze niemieckie masowych aresztowań dzieci w wielkopolskiej miejscowości Mosina. Dzień ten będzie obchodzony 10 września. W lipcu 2023 roku parlament przegłosował odpowiedzialną za to ustawę, a miesiąc później Andrzej Duda ją podpisał.