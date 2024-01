Kwalifikacja wojskowa rusza już 1 lutego. Wezwanie otrzyma 230 tys. Polaków

Celem kwalifikacji wojskowej jest przede wszystkim określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej przez obywateli - wyjaśnia Centralne Wojskowe Centrum Informacji. Jej termin wyznacza minister obrony narodowej w specjalnym rozporządzeniu. W 2024 roku kwalifikacja rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia. Utworzonych zostanie około 390 powiatowych komisji lekarskich. Każda z nich będzie mogła przyjmować od 30 do 35 osób dziennie.

REKLAMA

Zobacz wideo Bronisław Komorowski: Kosiniak-Kamysz ma szansę być dobrym ministrem obrony, jeśli zbuduje sobie mocny, niezależny zespół

Kwalifikacja wojskowa 2024. Kto będzie musiał stawić się w komisji?

Wezwanie do stawienia się na kwalifikacji wojskowej otrzymają osoby, które urodziły się w 2005 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do służby. Ponadto przed komisją będą musiały pojawić się osoby, które w latach 2022-2023:

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

Przed WKU będą musiały stawić się także kobiety urodzone w latach 1997-2007, ale tylko te, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, a które nie stawały jeszcze przed komisją. Jak wskazuje Ustawa o obronie Ojczyzny, chodzi tutaj o "kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy".

Ponadto w kwalifikacji wojskowej mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat i chciałby wstąpić do armii. Obowiązek stawienia się trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba nim objęta kończy 60 lat.

Co grozi za niestawienie się do kwalifikacji wojskowej?

Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu czy miasta na prawach powiatu odpowiada starosta lub prezydent miasta. Natomiast wojewoda ogłasza kwalifikację na obszarze województwa w drodze obwieszczenia nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Jeśli nie można przyjść w określonym terminie, należy o tym powiadomić właściwy organ (wójta, burmistrza czy prezydenta miasta) najpóźniej w tym dniu, w którym dana osoba miała się stawić. Trzeba również wskazać powód swojej nieobecności. Za niestawienie się do kwalifikacji grozi grzywna. Poza tym policja może dostać polecenie, aby taką osobę doprowadzić na komisję.