Andrzej Duda wyciąga rękę do ministrów. Po raz kolejny zaprasza ich na spotkanie

Kancelaria Prezydenta poinformowała 25 stycznia, że członkowie rządu Donalda Tuska "w ostatniej chwili" odwołali swój udział w uroczystości powołania ich w skład Rady Dialogu Społecznego (RDS) i nie pojawią się w Pałacu Prezydenckim. Zdaniem Kancelarii "uniemożliwia to podjęcie prac przez Radę". - Prezydent dobrze wiedział, że większość ministrów, tak jak ja, jest parlamentarzystami i parlamentarzystkami, mamy swoje obowiązki - tłumaczyła w programie "Jeden na jeden" Katarzyna Kotula, ministerka ds. równości.

Andrzej Duda wyciąga rękę do ministrów. Po raz kolejny zaprasza na spotkanie

"Ministrowie w ostatniej chwili odwołali swój udział w wydarzeniu, którego termin był uzgodniony, a dziesięciu ministrów wcześniej dodatkowo potwierdziło swoją obecność. W związku z tym dzisiejsza uroczystość się nie odbędzie" - przekazała w komunikacie Kancelaria Prezydenta. "Nieobecność przedstawicieli rządu Donalda Tuska uniemożliwia podjęcie prac przez Radę. Po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której członkowie rządu odwołują swój udział w uroczystości, podczas której Prezydent RP dokonuje zmian w RDS. Uroczystość taka to wieloletnia tradycja i podkreślenie, że dialog społeczny jest jednym z fundamentalnych osiągnięć Polski po 1989 r. O to, by mógł być prowadzony, walczył wielki ruch Solidarności" - dodała KPRP.

Do tej sytuacji nawiązał Wojciech Kolarski, który w poniedziałek (29 stycznia) był gościem Radia Plus. - Prezydent za pośrednictwem szefowej Kancelarii skierował zaproszenia do ministrów na wtorek na godzinę 9 - poinformował, zapytany o to, czy prezydent zwróci się z kolejnym zaproszeniem.

Prezydencki minister negatywnie ocenił też decyzję członków rządu. Stwierdził, że jest to "niebezpieczny znak". Jego zdaniem oznacza to, że chcą oni "zniszczyć również tę instytucję". - Prawną instytucję Rady Dialogu Społecznego, a to jest jedno z największych osiągnięć Polski po 1989 r., że ważne sprawy społeczne są rozstrzygane w drodze dialogu, że jest specjalna instytucja państwowa do tego powołana - mówił. Na koniec podkreślił, że nie wie jeszcze, czy ministrowie odpowiedzieli na to nowe zaproszenie.

Jan Grabiec tłumaczy nieobecność ministrów na uroczystości w Pałacu Prezydenckim

Głos w sprawie odwołanej uroczystości zabrał także Jan Grabiec. Szef Kancelarii Premiera tłumaczył nieobecność ministrów ich obowiązkami w Sejmie. Dodał przy tym, że to prezydent początkowo zwlekał z wydaniem aktów nominacji. - Wnioski o powołanie członków Rady Dialogu Społecznego wysłaliśmy panu prezydentowi już 5 stycznia, a więc trzy tygodnie temu. Pan prezydent długo zwlekał z podpisaniem nominacji. W pewnym momencie wyznaczył datę uroczystości ich wręczenia na dzień posiedzenia Sejmu, co stanowi pewien problem, bo ministrowie mają również swoje obowiązki poselskie - wyjaśniał polityk.