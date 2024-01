Niebezpieczny finał WOŚP w Rumi. W hali wystrzeliły fajerwerki. "To było straszne" [WIDEO]

W niedzielę 28 stycznia, podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rumi (woj. pomorskie), doszło do niebezpiecznego incydentu. O godzinie 20 w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpoczęło się "Światełka do nieba". Organizatorzy postanowili wystrzelić fajerwerki.

Niebezpieczny finał WOŚP w Rumi. Fajerwerki wystrzeliły wewnątrz hali

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak odpalono fajerwerki wewnątrz hali sportowej. Z początku pokaz przebiegał w sposób bezpieczny, wystrzelono sztuczne ognie, które rozbłyskały na sali. Sprawa jednak przybrała niebezpieczny obrót podczas kolejnego pokazu.

- Jeszcze jeden strzał będzie, jeszcze jedno wrażenie wykonamy - powiedział prowadzący finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, po czym na sali przestała grać muzyka i rozległy się krzyki. - Jeju, czy się komuś nic nie stało. To było straszne. Jezus, nie wiedzieliśmy... Mam nadzieję, że państwo jesteście bezpieczni, bo to było już takie wydarzenie... to już było przegięcie - powiedział prowadzący.

O stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, lecz do momentu publikacji artykułu nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Za nami 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano co najmniej 175 mln złotych

Według danych na niedzielny wieczór zebrano co najmniej 175 milionów 426 tysięcy 813 złotych. "To prawdziwe szaleństwo! Kończymy dzień z kwotą deklarowaną w wysokości 175 426 813 zł! Dziękujemy! Bez Was to by się nie udało!" - przekazała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy około północy. "Ale to nie koniec. Liczymy dalej! Ostateczną kwotę zebraną podczas 32. Finału WOŚP poznamy pod koniec marca" - dodano.

W tym roku środki ze zbiórki zostaną przeznaczone na urządzenia do leczenia płuc po pandemii koronawirusa. Dodatkowo WOŚP chce wspomóc pacjentów z mukowiscydozą, czyli rzadką, nieuleczalną chorobą genetyczną. Fundacja chce kupić między innymi aparaty do rezonansu magnetycznego, ultrasonograficzne, przenośne spirometry, bronchoskopy, a także sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc.

Około 120 tysięcy wolontariuszy w ponad 1600 sztabach zbierało w niedzielę do tradycyjnych tekturowych puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. WOŚP grał nie tylko w Polsce, ale między innymi na indonezyjskiej Bali, w Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Czechach. Od kilku tygodni zbiórki i aukcje trwają także w internecie.