Ile pieniędzy zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy? "To prawdziwe szaleństwo!"

Około 120 tysięcy wolontariuszy w ponad 1600 sztabach zbierało w niedzielę do tradycyjnych tekturowych puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od kilku tygodni zbiórki i aukcje trwają także w internecie.

Zobacz wideo Matteo Brunetti o WOŚP. "Mamy siłę medialną" #JedenDzieńDłużej

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała dla dzieci i dorosłych z problemami płuc po pandemii COVID-19. Z zebranych środków fundacja Jerzego Owsiaka kupi sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

"To prawdziwe szaleństwo! Kończymy dzień z kwotą deklarowaną w wysokości 175 426 813 zł! Dziękujemy! Bez Was to by się nie udało!" - przekazała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy około północy. "Ale to nie koniec. Liczymy dalej! Ostateczną kwotę zebraną podczas 32. Finału WOŚP poznamy pod koniec marca" - poinformowała.

Ekspertka o WOŚP: Jest jedną z emanacji tego, że ludzie dążą do współpracy

Profesor Anna Szuster-Kowalewicz z Katedry Psychologii Społecznej, Osobowości i Procesów Emocjonalnych, Wydziału Psychologii Uniwersytet Warszawski w rozmowie z IAR mówiła, że zachowania altruistyczne, prospołeczne i pomocowe stanowią większość ludzkich zachowań.

- Nie bylibyśmy w tym miejscu rozwoju cywilizacyjnego, gdyby to rywalizacja i egoizm przeważały. Jesteśmy tu i rozmawiamy o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ponieważ ona jest jedną z emanacji tego, że ludzie tak naprawdę dążą do współpracy, dążą do bycia razem, dążą do kooperacji i to jest zdecydowanie częstsze niż te sytuacje na drugiej stronie bieguna - stwierdziła.

Jak dodała, WOŚP jest ponad pokoleniami. - Pokazała, że prospołeczność, bycie i sprzyjanie innym jest absolutnie nadrzędną wartością, jest uniwersalną wartością - zauważyła Anna Szuster-Kowalewicz.