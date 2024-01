TV Republika w formie. Było o bracie w ZOMO i kampanii Tuska. "Ani złotówki dla Owsiaka"

W tym roku po raz pierwszy od lat Telewizja Polska relacjonowała finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a prowadzący główny serwis informacyjny w TVP1 wystąpił z charakterystycznym serduszkiem na ubraniu. Krytycznie o WOŚP mówiono natomiast na antenie TV Republika. Autorem materiału "Ani złotówki dla Owsiaka" był Konrad Warzocha, który za rządów PiS pracował w TVP Info.

TV Republika w formie. "Ani złotówki dla Owsiaka"

Jacek Sobala, który w niedzielę prowadził serwis "Dzisiaj", zapowiedział go słowami: "Coraz więcej ludzi deklaruje, że nie przeznaczy ani złotówki na tę akcję. I to nie dlatego, że rodzice Owsiaka pracowali w resorcie, a brat był w ZOMO. Mówią, że to kwestia innych zasad. Jakich?".

Konrad Warzocha podkreślił w materiale, że koszty organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są ogromne. - Zasadne więc pytanie: jaki procent ze zebranych środków przeznacza się na realizację celu zbiórki, a jaki na organizację i czy w takim razie ma to sens. Przecież są inne zbiórki z minimalnymi kosztami, a trwające przez 365 dni w roku - stwierdził pracownik TV Republika, a po nim głos zabrał poseł PiS Robert Gontarz. - Mamy stuprocentową pewność, że prawie 100 proc. pieniędzy, 99, a może nawet i czasami więcej procent tych środków pójdzie na pomoc, bo niepotrzebne są koncerty, wielka logistyka i wielkie show - powiedział.

O WOŚP w TV Republika: Dobroczynność według podziałów

Dalej widzowie TV Republika mogli usłyszeć, że Jerzy Owsiak "jawnie sympatyzuje z określonymi środowiskami politycznymi". - To nie jest dobroczynność ponad podziałami, ale według podziałów - zaznaczył Konrad Warzocha. Potwierdził to Marek Jakubiak z Kukiz'15, który miał rzekomo widzieć, jak WOŚP wydaje zebrane pieniądze. - Szczególnie na kampanię wyborczą Donalda Tuska w setkach tysięcy złotych. Ja wiem, ile kosztują te lokalizacje. Ja wiem, ile kosztują w Warszawie te billboardy. A Warszawa była cała oklejona. Więc, szczerze powiem, nabrałem wielkich wątpliwości i po prostu cechuje mnie dzisiaj nieufność do Owsiaka - powiedział polityk, który sympatyzuje z PiS.

- Dodatkowe kontrowersje budzi fakt, że w dzisiejszy finał mocno i kosztownie zaangażowane zostały służby pod nowymi auspicjami jak policja i straż pożarna. Internauci domagają się jasnego, publicznego rozliczenia kosztów przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - zakończył autor materiału.

Przypomnijmy, podczas 32. Finału WOŚP zebrano już 175 426 813 złotych - taką kwotę podano około północy.

