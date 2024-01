Ponad 119 milionów na koncie WOŚP. Owsiak: Nie zatrzymujemy się

Na koncie WOŚP jest już ponad 110 mln zł. Od rana na ulicach kwestuje 120 tys. wolontariuszy, a w internecie odbywa się kilkaset aukcji. W wielu miastach w Polsce i zagranicą odbywają się koncerty i festyny. Cel tegorocznej zbiórki to "Płuca po pandemii".

REKLAMA

- Na naszym koncie jest już 119 mln 325 tys. 628 zł i nie zatrzymujemy się. Mogę powiedzieć śmiało, że już teraz możemy pomóc skutecznie pulmonologii, ale ten finał nie kończy się na tej sumie, więc nasze plany będą rosły (...) Do tej pory finał przebiega bardzo spokojnie i bardzo radośnie - przekazał Jurek Owsiak.

Zobacz wideo Matteo Brunetti o WOŚP. "Mamy siłę medialną" #JedenDzieńDłużej

- To jest właśnie ten czas, gdy nie bijemy piany, nie opowiadamy cudów niewidów, tylko mówimy bardzo konkretnie. Przez te 32 lata fundacja za sumę prawie 2 mld złotych kupiła 71,5 tys. urządzeń medycznych, które ratują życie i zdrowie ludzkie. Nigdy nie słyszeliśmy, by nasze zakupy były, złe lub nie działały - wymieniał szef WOŚP.

Dodał, że ministerka edukacji obiecała mu, że jeszcze w tym roku do szkół wejdzie nauczanie pierwszej pomocy. Jerzy Owsiak przekazał, że w poniedziałek o godzinie 15 przekaże kolejne informacje o sumie na koncie WOŚP.

32. Finał WOŚP

W tym roku fundacja zbiera na sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych. WOŚP chce kupić między innymi aparaty do rezonansu magnetycznego, ultrasonograficzne, przenośne spirometry, bronchoskopy, a także sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc.

Sercem 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są błonia Stadionu Narodowego w Warszawie. Tam od 14:00 do wieczoru odbywają się koncerty. W miasteczku ustawionym przy głównej scenie można między innymi zjeść wojskową grochówkę, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy i obejrzeć wojskowy sprzęt. Około południa w okolicy odbył się towarzyszący Orkiestrze Bieg Policz się z cukrzycą. Za zebrane środki z pakietów startowych Fundacja kupuje pompy insulinowe dla kobiet w ciąży z cukrzycą.

WOŚP gra także między innymi na indonezyjskiej Bali, w Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Czechach.