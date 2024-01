Wielka zmiana w TVP. Tym razem serduszka WOŚP nie były ocenzurowane. Wręcz przeciwnie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przez ostatnie osiem lat nie była promowana w TVP. Ponadto cenzurowano serduszka, sugerowano, że Jerzy Owsiak działa na zlecenie Hanny Gronkiewicz-Waltz w celu jej wzbogacenia się lub mówiono o akcji zaledwie 25 sekund, ale to zmieniło się w tym roku. Niedzielne wydanie programu "19.30" rozpoczęto skrótem wydarzenia, a następnie widzom ukazał się dziennikarz Zbigniew Łuczyński z przyklejonym serduszkiem WO同. Nie była to jedyna osoba, która tego dnia okazała swoje wsparcie w TVP.

WOŚP w TVP. Jerzy Owsiak: Ten rok jest wyjątkowy, TVP jest z nami

Reporterka TVP Małgorzata Wiśniewska zrelacjonowała przebieg WOŚP ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Następnie wypowiedział się współtwórca fundacji i kardiochirurg profesor Bohdan Maruszewski, a w międzyczasie wyemitowano materiały dotyczące zbiórek w innych miastach. Podczas programu nie zabrakło wypowiedzi wolontariuszy, którzy wspierają WOŚP, lub matki dziecka, któremu zafundowany sprzęt uratował życie. Na koniec podsumowano, że przez 31 lat fundacja zakupiła ponad 71,5 tysiąca urządzeń medycznych o wartości prawie dwóch miliardów złotych. Widzowie TVP mogli również obejrzeć, jak wydarzenie przebiegało w innych krajach.

- Od samego początku WOŚP jest medialna, opiera się na kamerach, mikrofonach radiowych. Ten rok jest rokiem wyjątkowym, nasz główny nadawca podzielił się sygnałem z TVP, która także jest z nami, za co bardzo im dziękujemy po ośmiu latach - powiedział podczas konferencji Jerzy Owsiak. Celem tegorocznej zbiórki pieni璠zy jest zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

TV Republika uderzyła w WOŚP. "Socjotechniki, którymi posługiwali się naziści"

Jeszcze przed finałem, media sympatyzujące z PiS wykazywały negatywny stosunek do WOŚP. 8 stycznia skrajnie prawicowa TV Republika opublikowała na swojej stronie internetowej tekst zatytułowany: "Serduszka, kwestujące dzieci, puszki, koncerty, aukcje - to, jak przypominają internauci, nic nowego". Tekst powoływał się na wpis anonimowego internauty, który zamieścił na portalu X film o "socjotechnikach, którymi posługiwali się naziści". Artykuł Republiki spotkał się z negatywnym odbiorem internautów i niedługo później został zdjęty ze strony internetowej stacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: "TV Republika 'odleciała już konkretnie'. Opublikowali tekst o nazistach, z aluzją do WOŚP".