Wiadomo, kto wrzucił 100 tys. zł do puszki WOŚP. "Jestem eleganckim dziadkiem, który wrzucił pakę"

Podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie zabrakło emocji podczas zbierania pieniędzy. Przekonali się o tym wolontariusze z Krakowa, którzy dostali 100 tysięcy złotych do puszek od tajemniczego darczyńcy. Wiele osób zastanawiało się, kim jest filantrop i czemu zdecydował się na taką formę przekazania pieniędzy WOŚP. Jak się okazało, był nim popularny youtuber, który niedługo później sam rozwiał wszelkie wątpliwości.

WOŚP. Budda wrzucił 100 tysięcy złotych do puszki wolontariuszek. "Jestem eleganckim dziadkiem"

W niedzielny wieczór na kanale Budda.TV pojawił się film pt. "Wrzuciłem 100,000 zł do puszki WOŚP... Jako dziadek(?) Ukryta Kamera, Reakcja wolontariuszy (serio)" (pisownia oryginalna - red.). Kamil Labudda pokazał w nim przebieg charakteryzacji, która upodobniła go do seniora trzymającego niepozornie wyglądającą walizkę. - Jestem eleganckim dziadkiem, który prosto z kościółka poszedł wrzucić pakę do puszki na rynku - stwierdził youtuber. Przygotowanie trwało około 2,5 godziny, a później Budda ruszył na rynek w Krakowie.

Budda przekazał 100 tysięcy złotych na WOŚP. "Tylko musimy to upchnąć do tej puszki"

Youtuber podszedł do wolontariuszy WOŚP i powiedział, że chciałby przekazać pieniądze. - Przygotowywałem się do tego przez kilka lat. Chciałbym pani do puszki przekazać większą kwotę. Tylko musimy to upchnąć do tej puszki - zaznaczył Budda i otworzył walizkę, w której była gotówka, ku zaskoczeniu wolontariuszy. - To może już być mój ostatni WOŚP - powiedział żartobliwie. Później pojawiły się trudności ze zmieszczeniem pieniędzy do puszek. Na koniec wolontariusze zrobili wspólne zdjęcie z darczyńcą.

Youtuber zorganizował w przeszłości podobną akcję, podczas której przekazał 50 tysięcy złotych na WOŚP. Jak pisaliśmy w Gazeta.pl w lipcu 2023 roku Budda zostawił przy Domu Dziecka w Długiem skrzynię, w której umieścił 100 tysięcy złotych. Natomiast 14 stycznia przeprowadził loterię, w której do wygrania było siedem samochodów o łącznej wartości 2,5 mln zł.

