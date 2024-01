W niedzielę podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na scenie w studio pojawiły się ministerka edukacji Barbara Nowacka wraz z wiceministerką Katarzyną Lubnauer. Widoku polityków z obozu rządzącego w studiu WOŚP widzowie nie uświadczyli od bardzo dawna.

Takiego obrazka w studiu WOŚP nie było od dawna. Ministerki stanęły obok Owsiaka

- Do kuratorium wysyłamy pismo, żeby patrzyli przychylnie na działania w zakresie pierwszej pomocy. W programach nauczania szukamy przestrzeni w klasach 1-3, tak żeby od 1 września te 12 godzin znalazło się na zajęciach z wychowawcą - oświadczyła Barbara Nowacka.

Z kolei Katarzyna Lubnauer przekazała, że "do polityki ministerstwa edukacji w przyszłym roku wchodzi edukacja zdrowotna i pierwsza pomoc".

- Dzisiaj rozmawialiśmy o ratownictwie medycznym. O tym, że to dzieciaki powinny od początku poznawać zasady pierwszej pomocy. To, co my zamierzamy zrobić, po rozmowach z Jurkiem Owsiakiem i z WOŚP-em, to po pierwsze powiedzieć kuratorom, że to jest dobre i warto robić. Po drugie, w 2024 roku wpisać edukację zdrowotną i pierwszą pomoc do priorytetów nauczania, żeby w każdej szkole wiedziano, że to jest temat do zaopiekowania się - przekazała później w rozmowie z Onetem Barbara Nowacka.

O Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy polityczki pisały także w swoich mediach społecznościowych. Barbara Nowacka z innymi pracownikami MEN brała udział w biegu WOŚP Policz się z cukrzycą. Przekazała też na licytację możliwość zwiedzenia gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki, wypicie kawy w jej gabinecie oraz spacer po Śródmieściu z varsavianistą. "Zapraszam do licytacji" - zachęcała ministerka. Natomiast Katarzyna Lubnauer podziękowała wszystkim tym, którzy wrzucili pieniądze do którejś z puszek WOŚP.

MEN nie jest jedynym ministerstwem, które przekazały upominki na aukcje WOŚP. Minister sportu Sławomir Nitras zaprosił do licytowania koszulki Marcina Gortata z autografem i spotkania w resorcie.

Ministerka zdrowia Izabela Leszczyna przekazała na licytację pióro, którym podpisała decyzję o przeprowadzenie konkursu na prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Szefowa ministerstwa funduszy i polityki regionalnej również przekazała ważne pióro - którym podpisała pierwszy wniosek o płatność KPO. Z kolei minister edukacji Dariusz Wieczorek przeznaczył na licytację pałeczki perkusyjne, na których sam grał. Od ministerstwa klimatu i środowiska można zaś wylicytować spacer z ministerką Pauliną Hennig-Kloską po Białowieskim Parku Narodowym oraz spotkanie w gabinecie i obiad z wiceministrem Miłoszem Motyką.

Szef MSWiA przekazał srebrne spinki z orłem oraz pamiątkowy ryngraf. Resort przypomniał też, że podległe mu służby - policja, straż pożarna, straż graniczna i służba ochrony państwa aktywnie wspierają WOŚP. P.O. komendanta głównego policji insp. Marek Boroń również gościł w studio WOŚP i przekazał zestaw piśmienniczy w drewnianym etui z logotypem policji.

Od rana w całej Polsce i poza granicami gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W niedzielę 28 stycznia w całej Polsce i za granicą odbywa się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2024 roku WOŚP zbiera środki na "płuca po pandemii". Do godziny 17:00 zebrano prawie 67 milionów złotych. To suma deklarowana na koncie fundacji.

W tym roku fundacja zbiera na sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych. WOŚP chce kupić między innymi aparaty do rezonansu magnetycznego, ultrasonograficzne, przenośne spirometry, bronchoskopy, a także sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc.

Sercem 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są błonia Stadionu Narodowego w Warszawie. Tam od 14:00 do wieczoru odbywają się koncerty. W miasteczku ustawionym przy głównej scenie można między innymi zjeść wojskową grochówkę, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy i obejrzeć wojskowy sprzęt. Około południa w okolicy odbył się towarzyszący Orkiestrze Bieg Policz się z cukrzycą. Za zebrane środki z pakietów startowych Fundacja kupuje pompy insulinowe dla kobiet w ciąży z cukrzycą.

O godzinie 20:00 w stolicy i wielu innych miastach Polski odbędzie się "Światełko do nieba". W tym roku będzie to pokaz laserów, w poprzednich latach często były to fajerwerki. WOŚP gra także między innymi na indonezyjskiej Bali, w Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Czechach.

