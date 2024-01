Jerzy Owsiak pojawił się podczas konferencji prasowej 28 stycznia o godzinie 14:30. - Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj poprowadzić pierwszą konferencję w bardzo dobrych nastrojach - powiedział szef WOŚP. Jak się okazało, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała do tej pory 60 mln 321 tys. 326 zł, ale nie jest to pełna kwota.

Ile pieniędzy zebrała WOŚP? Ktoś wrzucił jednorazowo do puszki 100 tysięcy złotych

- To są pieniądze trochę wirtualne. Te, które szybko liczymy z tych wszystkich informacji, jak idą licytacje, które będą się później kończyły i będą konkretne wpłaty, jak wyglądają proponowane licytacje najbardziej hojnych darczyńców, czyli złote serduszka, złote karty telefoniczne, jak wyglądają SMS-y. Tych form wspierania WOŚP mamy bardzo dużo - powiedział Jerzy Owsiak. Szef WOŚP przekazał, że w Australii trwa już wielkie liczenie, ale w pozostałych miejscach zbiórki do puszek przebiegają intensywnie. - W Krakowie była puszka, w której było jednorazowo 100 tysięcy złotych. Jednorazowo ktoś do tej puszki wrzucił 100 tysięcy - powiedział Owsiak. - To także pokazuje, że chęć anonimowości, chęć wsparcia orkiestry, wszystko jest mile widziane, jest normalnym zjawiskiem - dodał.

Sytuacja opisana przez Owsiaka okazała się nieco inna w szczegółach, ale zgadzała się kwota. Anonimowy darczyńca na Rynku Głównym w Krakowie wrzucił do puszek 100 tys. zł w banknotach stuzłotowych. Pieniądze otrzymały dwie wolontariuszki, bo gotówka zwyczajnie nie zmieściła się do jednej puszki. Mężczyzna powiedział, że pieniądze zbierał przez trzy lata. Wolontariuszki, które w finale biorą udział ze swoimi psami rasy golden retriever, były w szoku i o nic więcej nie zapytały. nawet nie zapytały darczyńcy o to, kim jest.

Finał WOŚP. Jerzy Owsiak zaapelował w sprawie kradzieży. "Oddajcie skarbonkę ze sklepu, którą rąbnęliście"

Jerzy Owsiak podziękował TVP za udział w tegorocznym finale WOŚP. - Od samego początku WOŚP jest medialna, opiera się na kamerach, mikrofonach radiowych. Ten rok jest rokiem wyjątkowym, nasz główny nadawca podzielił się sygnałem z TVP, która także jest z nami, za co bardzo im dziękujemy po ośmiu latach - powiedział Jerzy Owsiak. Szef WOŚP przypomniał, że tematem ubiegłorocznej zbiórki była sepsa. - My wygraliśmy z sepsą. Kupiliśmy urządzenia, które już pracują w laboratoriach biologicznych w całej Polsce - poinformował Jerzy Owsiak i zapowiedział, że dzisiejszego dnia odbędą się także rozmowy z politykami.

Podczas konferencji pojawił się wątek kradzieży skarbonki ze sklepu, do której doszło w sobotę w okolicach Olsztyna. - Oddajcie skarbonkę ze sklepu, którą rąbnęliście - zaapelował Owsiak. Policja niedługo później podała, że podejrzany o kradzież został zatrzymany.

Kolejna konferencja prasowa szefa WOŚP planowana jest na godzinę 21:15. Celem zbiórki jest zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

W Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy angażuje się również Gazeta.pl. Już szósty raz wspieramy WOŚP w formule #JedenDzieńDłużej. Nasze licytacje finiszują w poniedziałek 29 stycznia, dzie po finale, a zebrane pieniądze w całości zasilą konto Orkiestry.