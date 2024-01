Ruszył 32. finał WOŚP. Na koncie fundacji już dziesiątki milionów złotych

Według stanu na niedzielę na godz. 7, na koncie orkiestry znajdowały się już blisko 42 mln zł (to m.in. pieniądze z aukcji odbywających się w internecie). Orkiestra zbiera na sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych. Fundacja chce kupić między innymi aparaty do rezonansu magnetycznego, ultrasonograficzne, przenośne spirometry, bronchoskopy, a także sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc.

Zobacz wideo Pierwszy finał WOŚP we wspomnieniach Agaty Młynarskiej (wypowiedź ze stycznia 2024 r.)

32. finał WOŚP. "Tu wszystko gra OK"

W 32. finał WOŚP włączy się w sumie 1 685 sztabów, czyli o 32 więcej niż przed rokiem. W tym roku finałowy koncert w Warszawie po raz pierwszy w historii odbędzie się na błoniach PGE Narodowego. Tam też znajdzie się studio główne, z którego Fundacja WOŚP nadawać będzie transmisję telewizyjną i internetową. Po raz pierwszy od lat w promowanie finału angażuje się też Telewizja Polska.

Dotychczas, w ciągu 31. finałów, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała blisko 2 miliardy złotych i kupiła 71,5 tysiąca urządzeń. W trakcie ubiegłorocznego finału zebrano rekordową kwotę 243,2 mln zł. Sprzęt medyczny oznakowany charakterystycznym serduszkiem WOŚP trafił między innymi na oddziały neonatologiczne, noworodkowe, ginekologiczno-położnicze i pediatryczne.

W Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy angażuje się również Gazeta.pl. Już szósty raz wspieramy WOŚP w formule #JedenDzieńDłużej. Nasze licytacje finiszują w poniedziałek 29 stycznia, dzień po finale, a zebrane pieniądze w całości zasilą konto Orkiestry. Wszystkie nasze licytacje znajdziesz TUTAJ.