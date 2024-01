Piła. Groził wolontariuszom WOŚP. Nawiązał do zabójstwa Pawła Adamowicza. 55-latek w rękach policji

Policjanci z Piły udowodniają, że za groźby zamieszczane w internecie także można ponieść karę. "W ostatnim czasie na znanym portalu społecznościowym pojawił się wpis jednego z lokalnych sztabów WOŚP. W komentarzu do zamieszczonego postu jeden z użytkowników stosując wulgaryzmy, groził pozbawieniem życia jego autorom" - poinformowała starsza sierżant Magdalena Mróz z pilskiej policji. "W swoim wywodzie nawiązał również do zabójstwa Pawła Adamowicza prezydenta Gdańska" - przekazała funkcjonariuszka.

Piła. Groził wolontariuszom WOŚP. Nawiązał do zabójstwa Pawła Adamowicza

Sprawą zajęli się policjanci kryminalni, którym w krótkim czasie udało się ustalić personalia autora gróźb. Jak przekazują mundurowi, okazał się nim 55-letni mieszkaniec gminy Słupsk. Mężczyzna został zatrzymany.

Jak przekazuje pilska policja, "na podstawie zebranych dowodów Komenda Powiatowa Policji w Pile oraz Prokuratura Rejonowa w Pile zwróciła się do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania". Sąd przychylił się do tego wniosku. W efekcie 55-latek trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

Za kierowanie gróźb karalnych wobec wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieszkańcowi gminy Słupsk grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

WOŚP już 28 stycznia. Orkiestra zagra w kilkudziesięciu państwach

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już w niedzielę 28 stycznia zagra w kilkudziesięciu państwach - łącznie zorganizowano 101 zagranicznych sztabów. To - obok państw europejskich - między innymi Japonia, Indonezja, Stany Zjednoczone i Australia.

Twórca WOŚP Jurek Owsiak podkreślił, że obecność wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na całym świecie jest bardzo budująca. "To otwiera nas na innych. Robi to taką robotę i daje wiarę, że w ten sposób jesteśmy widzialni" - powiedział Jurek Owsiak.

Do akcji po raz kolejny włączają się polska Stacja Polarna Hornsund w Arktyce i Stacja imienia Henryka Arctowskiego w Antarktyce. Mechanik Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego Tomasz Szewczyk mówił, że finał WOŚP to czas, w którym ludzie na końcu świata czują się trochę bliżej domu. "Pozwala nam to połączyć się z rodzinami, z całym społeczeństwem i z ludźmi na całym świecie, którzy podobnie jak my, dążą do tego, żeby dorzucić jakiś grosik do puszki orkiestry" - powiedział Tomasz Szewczyk.

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę. Orkiestra przez cały czas gra w internecie, gdzie można licytować przedmioty, atrakcje i spotkania wystawione na rzecz wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznego finału to "Płuca po pandemii", a celem zbiórki jest zakup sprzętu dla oddziałów pulmonologicznych.

