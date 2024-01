Niż Katrin uderza. IMGW wydał alerty. Żółte i pomarańczowe ostrzeżenia objęły ponad połowę Polski

W sobotę w ciągu dnia przeważać będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a miejscami też rozpogodzeniami. Pogoda może nam przynieść opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na wschodzie, obszarach podgórskich i w górach - śniegu. W wyższych partiach śniegu może napadać nawet od 10 cm do 15 cm. Będzie też nie za zimno. Temperatura maksymalna od -1 stopni Celsjusza na Podhalu i 0 stopni na wschodzie, do około 3 stopni w centrum i 7 stopni na zachodzie - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda. IMGW wydał alerty. Niż Katrin uderza. Ponad połowa Polski na żółto i pomarańczowo

"Wiatr na wschodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i dość silny, na przeważającym obszarze w porywach do 60 km/h, na południu oraz północnym zachodzie w porywach do 75 km/h, nad morzem do 85 km/h, północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru początkowo do 130 km/h, słabnące do 90 km/h, w Tatrach do 100 km/h, w górach wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne" - przekazują synoptycy instytutu. Aura to efekt wpływu niżu Katrin, którego centrum znajduje się nad Skandynawią.

W związku z silnymi porywami wiatru IMGW wydał ostrzeżenia dla dziesięciu województw. Pomarańczowe alerty (II stopnia) obowiązują dla północnych części województw zachodniopomorskiego (powiaty: Świnoujście, kamieński, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, Koszalin, sławieński) oraz pomorskiego (powiaty: słupski, Słupsk, lęborski, wejherowski, pucki). Dla ich pozostałych części oraz ośmiu innych województw (lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, a także śląskiego i małopolskiego) obowiązują ostrzeżenia żółte (I stopnia)

W nocy nadal będzie towarzyszyło nam zachmurzenie duże - miejscami z większymi przejaśnieniami. W przeważającej części kraju mogą się pojawiać także opady deszczu ze śniegiem i śniegu. "Na wschodzie lokalnie drogi i chodniki mogą być śliskie, możliwe też opady marznącego deszczu powodujące gołoledź - ostrzega IMGW. Temperatura od -4 stopni Celsjusza na Podhalu i -2 na północnym wschodzie, do około 1-3 stopni w pozostałych częściach kraju. Również w nocy może nam dokuczać silny wiatr, jednak najmocniej wiać będzie wysoko w Sudetach (do 80 km/h) oraz w Tatrach (do 90 km/h).