Groźny wypadek przy granicy z Ukrainą. Autokar nagle przewrócił się na bok

Do zdarzenia doszło przed godz. 4 rano. Autokarem podróżowało nim 59 pasażerów i dwóch kierowców, to obywatele Ukrainy. Pojazd przewrócił się na bok na łuku drogi, najprawdopodobniej z powodu niedostosowania prędkości do warunków. Na drodze było ślisko. Na miejscu pojawiło się dziewięć zastępów strażaków.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz także: Kobieta poproszona o pomoc z premedytacją okradła seniorkę

Wypadek przy granicy z Ukrainą. Kilkanaście osób w szpitalach

18 osób trafiło do szpitali w Tomaszowie Lubelskim i Hrubieszowie, ich życiu nic nie zagraża. Pozostałe osoby przewieziono do szkoły w Dołhobyczowie. Jak podaje Radio Lublin, organizowany jest autokar zastępczy.