Ostrzelali dom sędziego z broni palnej. Jest akt oskarżenia przeciwko trzem osobom

W akcie oskarżenia, który w piątek wpłynął do sądu, wymieniono 13 przestępstw, jakie popełnili mężczyźni w wieku 39, 47 i 64 lat. Sprawę od chwili wydarzeń z 20 grudnia 2021 roku prowadzili policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Pomorskie. Ostrzelali dom sędziego. Jest akt oskarżenia przeciwko trzem osobom

Przypomnijmy: 20 grudnia 2021, w dniu, w którym doszło do napaści na sędziego Sądu Rejonowego w Miastku, zatrzymany został 39-letni mężczyzna. Miał on działać w porozumieniu z ojcem, 64-latkiem - wspólnie ostrzelali dom sędziego z broni palnej. Tych dwóch oskarżonych odpowie także za podpalenie altany, w której składowane było drewno, na terenie posesji należącej do sędziego. Policja poinformowała, że łączna wartość strat, jakie spowodowali sprawcy na terenie posesji to 8 tys. zł.

"39-latkowi i jego 64-letniemu ojcu prokurator przedstawił zarzuty dotyczące czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, uszkodzenia, zniszczenia, bądź uczynieniu cudzej rzeczy niezdatnej do użytku, natomiast zatrzymanej w tej sprawie kolejnej osobie, 47-latkowi, zarzuty pomocnictwa w popełnieniu tych przestępstw" - poinformowała policja. W czasie śledztwa funkcjonariusze zebrali dowody - między innymi broń palną, w miejscu zamieszkania 39-latka i jego ojca, na którą obaj mężczyźni nie posiadali zezwolenia.

Według policjantów napaść na dom sędziego to nie jedyne przestępstwo, jakie popełnili oskarżeni - śledztwo wykazało również szereg innych czynów popełnionych przez te osoby, za które także odpowiedzą przed sądem.

