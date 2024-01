Dwa dni wracał do domu bez butów i kurtki. Wielka tułaczka mieszkańca Łomży

W czwartek (25 stycznia) policjanci z Ostrowi Mazowieckiej odebrali nietypowe zgłoszenie. Mieszkaniec miejscowości Rogowo-Folwark (woj. mazowieckie) zgłosił, że na teren jego posesji wszedł nieznany mężczyzna i poprosił o pomoc. 61-letni właściciel domu zgodnie z prośbą wędrowca wezwał na miejsce policję.

28-latek wracał do domu. Chciał pieszo dostać się do Łomży

Kiedy na miejsce dojechali mundurowi, okazało się, że do domu zgłaszającego sprawę 61-latka wszedł zziębnięty mężczyzna bez butów i kurtki. Ustalono, że jest to 28-letni mieszkaniec Łomży. W rozmowie z policjantami tłumaczył się, że próbował dostać się do domu, ale nie miał pieniędzy na transport. Trasa między Rogowem-Folwark a Łomżą wynosi ok. 30 km.

"28-latek nie miał telefonu komórkowego, nie pamiętał też żadnego numeru do najbliższych. Dzielnicowi, znając jego adres, skontaktowali się ze spółdzielnią mieszkaniową, za pośrednictwem której otrzymali numer telefonu do matki mężczyzny" - przekazała w komunikacie asp. Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Wędrowiec z Rogowa-Folwark wróci do domu

Policjanci po skontaktowaniu się z rodziną 28-latka ustalili, że jego bliscy przyjadą go odebrać. W międzyczasie wezwano też karetkę pogotowia, która zbadała mężczyznę. Po tych wszystkich czynnościach Łomżanin oczekiwał na bliskich w towarzystwie właściciela domu z Rogowa-Folwarku. "W oczekiwaniu na rodzinę mieszkaniec Rogowa-Folwark nakarmił zmęczonego wędrowca, po czym 28-latek został zabrany do domu" - podała na koniec policja.