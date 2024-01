Wrocław. Brutalny napad na motorniczą. Napastnik schwytany [VIDEO]

19 stycznia we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej doszło do napaści na motorniczą wrocławskiego MPK. Policjanci opublikowali nagranie, na którym widać, że po zakończonym już kursie, kiedy w tramwaju nie ma innych pasażerów, kierująca pojazdem kobieta podeszła do śpiącego mężczyzny. Obudziła go i najprawdopodobniej powiedziała o zakończeniu kursu. Pasażer wpadł w szał, zaczął wyzywać kobietę, kilka razy ją odepchnął, kopnął, a kiedy usiadła na tylnych siedzeniach, podszedł i przytrzymywał ją.

REKLAMA

Zobacz wideo Miłosz Jakubowski: Wkrótce więcej polskich miast wprowadzi strefy czystego transportu

Wrocław. Brutalny napad na motorniczą. Napastnik schwytany

W ciągu siedmiu dni policji nie udało się namierzyć i zatrzymać napastnika. W piątek rano Komenda Miejska Policji we Wrocławiu opublikowała nagranie w swoich mediach, opisała całe zdarzenie i zaapelowała, aby w przypadku rozpoznania mężczyzny pilnie skontaktować się z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Psie Pole pod nr tel.: 47 87 146 05, 47 87 145 25, najbliższą jednostką Policji lub pod nr alarmowym 112.

Apel przyniósł rezultat, ponieważ po południu wrocławska policja poinformowała o zatrzymaniu podejrzanego. - Sprawca ataku na motorniczą został dziś zatrzymany przez policjantów z Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto. 40-letni podejrzewany o naruszenie nietykalności cielesnej motorniczej, czyli funkcjonariusza publicznego, odpowie teraz przed sądem i przebywa już w policyjnym areszcie - poinformowała wrocławska policja.

***