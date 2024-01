Bodnar przywraca prokuratorów zdegradowanych przez Zbigniewa Ziobrę

Kiedy Zbigniew Ziobro został ministrem sprawiedliwości, podjął decyzję o zmianie ustawy o prokuraturze. Zlikwidowano Prokuraturę Generalną i zastąpiono ją Prokuraturą Krajową oraz prokuraturami regionalnymi. Wówczas zaczęły się masowe "czystki" kadrowe. Zdegradowano ponad sto osób, które zostały przeniesione na najniższe szczeble prokuratur. Część z nich zdecydowała się wytoczyć pozew. "Pozwałem prokuraturę z dwóch powodów. Chciałem ustalić, jakie były powody mojej degradacji. Bo nie było do niej podstaw merytorycznych. To była celowa decyzja Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry. Zrobiono to po to, by usunąć prokuratorów uznanych za zbyt niezależnych, nieprzydatnych dla władzy i nierealizujących linii 'dobrej zmiany' w prokuraturze. Od początku wiedziałem, że podstawy naszej degradacji nie były merytoryczne" - oceniał tę sytuację prok. Jarosław Onyszczuk w rozmowie z OKO.press.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Biedroń o audycie w ministerstwie sprawiedliwości: Sytuacja prawdopodobnie skończy się kryminałem

Kolejna decyzja Adama Bodnara. Przywrócono część prokuratorów

"Prokurator Generalny wykonał pierwszy krok na drodze przywracania godności prokuratorom byłej Prokuratury Generalnej, którzy w 2016 roku zostali zdegradowani przez Zbigniewa Ziobro do jednostek najniższego szczebla. Wówczas zdegradowanych zostało łącznie 124 prokuratorów" - czytamy w komunikacie.

Ministerstwo Sprawiedliwości wymieniło też nazwiska osób, które 26 stycznia powołano na stanowiska w Prokuraturze Krajowej:

Anna Adamiak - prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Andrzej Janecki - prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola

Artur Kassyk - prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Krzysztof Karsznicki - prokurator Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Marek Jamrogowicz - prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie

Marzena Kowalska - prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga

Lubelski prokurator Jerzy Ziarkiewicz ukrywał akta w służbowym garażu

W czwartek (25 stycznia) "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że szef Prokuratury Regionalnej w Lublinie Jerzy Ziarkiewicz miał przez pięć lat ściągać do siebie dziesiątki śledztw, które dotyczyły ludzi związanych ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Ponadto przez lata akta tych spraw przechowywał w swoim służbowym garażu. Działanie prokuratora wyszło na jaw, dopiero gdy jeden z kierowców zaczął narzekać na głos, że "w garażu zamiast samochodu przetrzymywane są akta spraw, które już z trudem się tam mieszczą".

Na doniesienia dziennikarzy zareagowało Ministerstwo Sprawiedliwości. "p.o. Prokurator Krajowy Jacek Bilewicz polecił dziś pisemne wystąpienie do Prokuratora Regionalnego w Lublinie Jerzego Ziarkiewicza o przekazanie szczegółowych informacji w tej sprawie wraz z oświadczeniem odnoszącym się do treści zaprezentowanych w artykule" - czytamy w komunikacie.