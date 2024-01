Jaka pogoda w weekend? Śnieg, deszcz i silny wiatr w całej Polsce. Porywy nawet do 130 km/h

Według zapowiedzi synoptyków pogoda w nadchodzących dniach będzie zmienna. Czekają nas opady deszczu, śniegu, silne porywy wiatru oraz noce z ujemną temperaturą. Miejscami mogą pojawiać się przejaśnienia, jednak dopiero na początku przyszłego tygodnia pogoda nieco się zmieni.

REKLAMA

Zobacz wideo Szybko zmieniające się warunki w Tatrach. Najpierw śnieżyca, a potem słońce

Prognoza pogody na weekend. Silny wiatr, opady deszczu i śniegu

26 stycznia w przeważającej części kraju będzie pochmurno, z nielicznymi przejaśnieniami. Jak poinformowali synoptycy, w piątek na wschodzie kraju pojawi się śnieg i śnieg z deszczem, a na zachodzie po południu możliwy jest deszcz. "Temperatura od -1 st. C, 0 st. C na wschodzie do 9 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu na zachodzie dość silny i w porywach do 75 km/h, nad morzem do 85 km/h" - napisali synoptycy w serwisie X.

W nocy z piątku na sobotę w przeważającej części kraju wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem. "Wysoko w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o 12 cm. Temperatura minimalna od około -3 st. C na wschodzie i rejonach podgórskich Karpat do 3 st. C na zachodzie. Będzie wietrznie, nad morzem porywy wiatru mogą sięgać 95 km/h, w głębi lądu do 75 km/h. W górach porywy wiatru nawet do 130 km/h" - przekazali synoptycy IMGW.

Pochmurno będzie również w sobotę. Na wschodzie w ciągu dnia poprószy śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na zachodzie. Nadal będzie wietrznie. Na zachodzie i w centrum powieje z prędkością do 70-75 km/h, a nad morzem do 85 km/h - podało IMGW.

Poprawa pogody jest spodziewana dopiero w niedzielę. Zachmurzenie będzie przez cały dzień umiarkowane i duże. Jedynie na wschodzie pojawią się opady deszczu lub śniegu. "W nocy temperatura od -2 st. C do 2 st. C, na Podhalu około -6 st. C. W dzień od 1 st. C na wschodzie do 6 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie i północy jeszcze porywisty" - czytamy w komunikacie synoptyków.

Prognoza pogody. IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Od piątku obowiązują również ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem "o średniej prędkości od 25 km/h do 65 km/h, w porywach do 75-100 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Najsilniejsze porywy nad morzem"

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują przez cały piątek od województwa podkarpackiego na południu, po zachodniopomorskie i pomorskie na północy. Najsilniejszy wiatr będzie w północno-zachodniej Polsce, w województwach: pomorskim oraz w północnej części zachodniopomorskiego - tam wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Ponadto we wschodniej Polsce nadal obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem.

W sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla zachodniej Polski, czyli województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. W niedzielę sytuacja się uspokoi i synoptycy nie przewidują żadnych zagrożeń meteorologicznych.