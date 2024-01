Nową posłankę Sejm przywitał oklaskami. Kim jest Magdalena Łośko?

W piątek 26 stycznia Sejm kontynuował swoje czwarte już po wyborach posiedzenie. Obrady rozpoczęły się kilka minut po godzinie 9 od ślubowania poselskiego przedstawicielki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Łośko. Po wypowiedzeniu: "Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg", Łośko została oficjalnie zaprzysiężona, a posłowie zgromadzeni na sali zaczęli klaskać. Z kolei marszałek Sejmu Szymon Hołownia zaprosił Łośko oraz inną nową posłankę Annę Baluch na "kurtuazyjną kawę".

Kim jest Magdalena Łośko? Nowa posłanka pracowała dla Krzysztofa Brejzy

Magdalena Łośko pochodzi z Inowrocławia. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Później zrobiła także studia podyplomowe z administracji i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Łośko jest wieloletnią działaczką Platformy Obywatelskiej. Od 2008 roku zajmowała stanowisko dyrektorki biura poselskiego Krzysztofa Brejzy. W 2010 roku została wybrana na radną miejską w Inowrocławiu. Później kolejno w 2014 i 2018 roku uzyskiwała reelekcję. Była także wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Inowrocławia.

Magdalena Łośko w Sejmie za Krzysztofa Brejzę. Brejza w Brukseli za Radosława Sikorskiego

W wyborach 15 października 2023 roku startowała do Sejmu z bydgoskiego okręgu nr 4. Otrzymała najwyższy wynik spośród wszystkich kandydatów Koalicji Obywatelskiej, którzy nie dostali się wówczas do Sejmu (4864 głosy). Drogę do sali plenarnej Sejmu otworzyło jej jednak przejęcie europoselskiego mandatu Radosława Sikorskiego przez Krzysztofa Brejzę.

W grudniu 2023 roku Donald Tusk powołał Sikorskiego na ministra spraw zagranicznych. Ten po przyjęciu teki zwolnił dotychczas obejmowany mandat eurodeputowanego. Jego miejsce w Brukseli zajął Krzysztof Brejza, który wcześniej przez 16 lat nieprzerwanie zasiadał w polskim parlamencie. W Sejmie zastąpił go więc kolejny kandydat z listy wyborczej KO, czyli Magdalena Łośko. Nie jest to jednak jej pierwsza kadencja. Polityczka zasiadała w izbie niższej parlamentu już w 2019 roku. Wówczas pracowała w komisji ochrony środowiska, komisji edukacji i komisji polityki senioralnej.