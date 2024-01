- Chciałem ogłosić wiadomość z ostatniej chwili. Jako kierownictwo MON zdecydowaliśmy, że raport Jerzego Millera wraca na stronę Ministerstwa Obrony Narodowej. To się wydarzyło właśnie teraz. Chciałem też poinformować w imieniu władz państwowych, że ten raport jest jedynym obowiązującym raportem ws. katastrofy pod Smoleńskiem. To bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i profilaktyki lotniczej - ogłosił w piątek (26 stycznia) w Sejmie Cezary Tomczyk, wiceminister MON.

MON opublikował raport w sprawie katastrofy smoleńskiej. Brak jednego załącznika

Jak czytamy w wydanym komunikacie, 19 stycznia 2023 roku w Ministerstwie Obrony Narodowej "powołano zespół do spraw oceny funkcjonowania podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego. Zespół składa się z grupy ekspertów, którzy mają ocenić rzetelność, zasadność oraz gospodarność działań podejmowanych przez byłą Podkomisję MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.".

W opublikowanym raporcie "wskazano ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku samolotu Tu-154M oraz wydano stosowne zalecenia, które mają zapobiec podobnym wypadkom" - czytamy w oświadczeniu MON. "Raport Komisji Badania Wypadków LLP jest dokumentem kompletnym, opracowanym w Polsce przez narodowych ekspertów z zakresu prawa lotniczego, bezpieczeństwa lotów, konstruktorów, inżynierów oraz aktywnych pilotów i podstawę do oceny przebiegu i okoliczności katastrofy z 10 kwietnia 2010 r." - dodano. Resort podkreślił, że w opublikowanych dokumentach nie ma załącznika nr 7, "który zawiera informacje o obrażeniach, jakie odniosły ofiary katastrofy Tu-154M".

"Raport komisji Millera". Co było przyczyną katastrofy?

Raport przygotowany przez komisję Jerzego Millera został opublikowany 29 lipca 2011 roku. Nie uwzględnia on jednej konkretnej przyczyny katastrofy, a czynniki, które do niej doprowadziły. Są to:

niekontrolowanie wysokości za pomocą wysokościomierza barometrycznego podczas wykonywania podejścia nieprecyzyjnego;

brak reakcji załogi na komunikaty PULL UP generowane przez TAWS (Terrain Awarness Warning System, system ostrzegania przed niebezpiecznym zbliżaniem się do ziemi);

próba odejścia na drugi krąg przy wykorzystaniu zakresu pracy ABSU (układ automatycznego sterowania samolotem Tu-154M);

przekazywanie przez KSL (kierownika strefy lądowania w Smoleńsku) załodze informacji o prawidłowym położeniu samolotu względem progu DS (drogi startowej), ścieżki schodzenia i kursu, co mogło utwierdzać załogę w przekonaniu o prawidłowym wykonywaniu podejścia, gdy w rzeczywistości samolot znajdował się poza strefą dopuszczalnych odchyleń;

niepoinformowanie załogi przez KSL o zejściu poniżej ścieżki schodzenia i zbyt późne wydanie komendy do przejścia do lotu poziomego;

nieprawidłowe szkolenie lotnicze załóg w 36. Specjalnym Pułku na samolotach Tu-154M.

Członkowie komisji wówczas podkreślili, że przyczyną katastrofy było "zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg. Doprowadziło to do zderzenia z przeszkodą terenową, oderwania fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu i zderzenia z ziemią".