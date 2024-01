Do pożaru centrum kultury Fabryka Lloyda w Bydgoszczy doszło w nocy z czwartku na piątek (25-26 stycznia). Jarosław Deręgowski, oficer dyżurny bydgoskich strażaków, poinformował reporterów RMF24, że budynku nie udało się uratować.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaatakował personel szpitala i pacjentów. Znasz tego mężczyznę?

Bydgoszcz. Pożar hali Fabryki Lloyda. Budynku nie udało się uratować

Jak donosi lokalny portal Metropolia Bydgoska, służby ratownicze zostały wezwane na miejsce po godzinie 3.07. Na miejscu pracowało 14 zastępów straży pożarnej. Ogień się nie rozprzestrzenił. Strażacy wciąż prowadzą akcję na miejscu. Obecnie trwa dogaszanie pożaru, które może potrwać do południa.

Przyczyna wybuchu pożaru nie została ustalona. Informacje przekazane dotychczas mediom wskazują, że nikt nie ucierpiał.

Fabryka Lloyda. Centrum kultury było niegdyś halą produkcyjną

Budynek Fabryki Llodya pełnił początkowo funkcję hali produkcyjnej stoczni Bydgoskiego Towarzystwa Żeglugi Holowniczej. Na miejscu produkowane były między innymi kotły parowe, żurawie, różnego rodzaju konstrukcje stalowe i łańcuchy holownicze oraz urządzenia do wyposażenia gorzelni. Jak dowiadujemy się na oficjalnej stronie obiektu, to właśnie tam zbudowane zostały barki "Lemara" i "Carmen", które do dziś są bydgoskimi atrakcjami turystycznymi.

Po latach obiekt został odrestaurowany i zaczął pełnić funkcję centrum kultury. W Fabryce Lloyda organizowane były między innymi koncerty oraz potańcówki. Była również wynajmowana na potrzeby imprez okolicznościowych, wydarzeń firmowych. W sobotę (27 stycznia) na miejscu miała odbyć się impreza z muzyką klubową.