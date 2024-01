Andrzej Trojanowski nie żyje. "Kochający sport i radio, ale nade wszystko Gdańsk"

Andrzej Trojanowski zmarł w czwartek 25 stycznia w wyniku ciężkiej choroby, która - jak podało Radio Gdańsk - nasiliła się w ostatnich miesiącach. Swoje ostatnie dni dziennikarz spędził w szpitalu. "Za miesiąc skończyłby 72 lata, ale nie było mu to dane" - napisano na oficjalnym portalu Gdańska.

Andrzej Trojanowski nie żyje. Były prezes Radia Gdańsk miał 72 lata

Andrzeja Trojanowskiego pożegnała między innymi prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. "Dziś wieczorem umarł Andrzej Trojanowski… Kochający sport i radio, ale nade wszystko Gdańsk. Dla mnie Andrzej był pierwszym niezapomnianym szefem, gdy rozpoczęłam pracę w urzędzie w 2006 roku. Był dziennikarzem, prezesem Radia Gdańsk, pełnił wiele dyrektorskich funkcji w naszym Urzędzie Miejskim, a ostatnio szefował gdańskiej radzie sportu. Był jednym z pomysłodawców gdańskiej kandydatury do organizacji UEFA EURO 2012. Dziękuję! Odpoczywaj w pokoju!" - napisała w mediach społecznościowych.

Kondolencje rodzinie i bliskim złożyli także dziennikarze związani z Radiem Gdańsk, którzy wspominali Trojanowskiego jako swojego pierwszego szefa, współpracownika i mentora.

Kim był Andrzej Trojanowski? Reporter, prezenter, a w końcu prezes pomorskiej rozgłośni

Andrzej Trojanowski urodził się w Chełmnie 24 lutego 1952 roku. Był synem kompozytora i dyrygenta Stefana Józefa Trojanowskiego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także Podyplomowe Studium w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Swoją pracę zawodową rozpoczął jeszcze w PRL. Pracował wówczas jako inspektor Wojewódzkiej Federacji Sportu w Gdańsku. Później przez blisko 20 lat związany był z Radiem Gdańsk, początkowo jako reporter, prezenter, kierownik redakcji informacji i sekretarz programu, aż w końcu od 1993 roku jako prezes i redaktor naczelny.

Szefował pomorskiej rozgłośni przez ponad dziewięć lat. Przez ten czas umiejętnie budował pozycję radia między innymi poprzez unowocześnienie programu stacji. Dzięki jego działaniom Radio Gdańsk stało się silnym i opiniotwórczym medium.

W 2005 roku Andrzej Trojanowski został dyrektorem biura prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Na tym stanowisku zajmował się między innymi sprawami sportu oraz kultury. Miał do dyspozycji wielomilionowy budżet, który zaczął umiejętnie wykorzystywać do wspierania gdańskich sportowców i promocji miasta. Doprowadził do organizacji Euro 2012 w Gdańsku. W czerwcu 2005 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył Andrzeja Trojanowskiego Złotym Krzyżem Zasługi. Wcześniej wielokrotnie uhonorowano go także medalami ministrów sportu, edukacji i obrony narodowej. Na emeryturę przeszedł w lipcu 2019 roku. Niemal do końca swoich dni był przewodniczącym Gdańskiej Rady Sportu.