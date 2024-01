Uwaga na czarny lód. IMGW wydał ostrzeżenia. Zagrożonych 11 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dotyczące oblodzenia. Gołoledź zwana potocznie czarnym lodem pojawi się na przeważającym obszarze Polski już w piątek 26 stycznia. Jaka będzie pogoda?

Alerty IMGW. Gołoledź pojawi się w 11 województwach w Polsce

Nocny przymrozek może spowodować niebezpieczeństwo zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Prawdopodobieństwo gołoledzi wynosi 75 procent. Alert IMGW będzie obowiązywał od północy do godziny 8:30 w piątek. Ostrzeżenie obejmie łącznie 11 następujących województw:

mazowieckie,

świętokrzyskie,

lubelskie,

śląskie,

łódzkie (wschodnie i północne powiaty)

warmińsko-mazurskie,

pomorskie,

kujawsko-pomorskie (wschodnie powiaty),

podlaskie,

małopolskie,

podkarpackie.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2 stopni Celsjusza, temperatura minimalna przy gruncie około -3 stopnie Celsjusza" - napisali synoptycy IMGW.

Pogoda. Synoptycy z IMGW zapowiadają pochmurny początek weekendu

Prognoza pogody opracowana przez synoptyków IMGW przewiduje, że piątek będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami. Lokalnie pojawi się deszcz, natomiast na wschodzie i w górach deszcz ze śniegiem oraz śnieg. W nocy i o poranku temperatura wyniesie od - 2 stopni na wschodzie Polski do 3 stopni na zachodzie. Chmury nie odejdą, co sprawi, że w nocy z piątku na sobotę mogą pojawić się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. We wschodniej połowie Polski możliwe są przejściowe opady marznącego deszczu skutkujące gołoledzią. Temperatura minimalna wyniesie od około - 3 stopni Celsjusza na wschodzie i rejonach podgórskich Karpat do 3 stopni na zachodzie. W sobotę pogoda będzie podobna. Chmurom będą towarzyszyć opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a na wschodzie i w górach śniegu. Termometry wskażą od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 6 stopni na zachodzie.