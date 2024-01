Kiedy policja weszła do domu, wskazał na lodówkę. 34-latek usłyszał zarzuty

Policjanci ze śródmiejskiego wydziału operacyjno-rozpoznawczego w Warszawie uzyskali informacje, które świadczyły o tym, że 34-latek jest w posiadaniu narkotyków. Aby to sprawdzić, udali się w okolice Alei Jana Pawła. Podejrzenia mundurowych okazały się słuszne, ponieważ gdy tylko weszli do mieszkania zaskoczonego mężczyzny, wskazał on lodówkę i przyznał się do winy. Funkcjonariusze niezwłocznie sprawdzili, co znajduje się w środku.

Warszawa. Policja znalazła prawie pół kilograma narkotyków i gotówkę w lodówce 34-latka

Jak się okazało, mężczyzna ukrywał nielegalną substancję. W lodówce znajdowało się prawie pół kilograma mefedronu, który jest narkotykiem o działaniu stymulującym z grupy dopalaczy. Był on zapakowany w foliowe torebki. Ponadto policja zabezpieczyła 6 tysięcy złotych, w przypadku których zachodzi podejrzenie, że mogą pochodzić z przestępstwa. Zarówno narkotyki, jak i gotówka zostały zarekwirowane jako dowód w sprawie i na poczet przyszłej kary.

Mężczyzna usłyszał zarzuty, jest w areszcie. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ postawiła mężczyźnie zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Zawnioskowano również o środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd przychylił się do wniosku i 34-latek spędzi ten czas pod nadzorem. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.